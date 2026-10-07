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La frase de Zinedine Zidane que engloba el destino en el deporte: “Puedes tener todas las virtudes del mundo, pero si no tienes suerte ni gente que te ayude, no te sirve de nada”

Zinedine Zidane, actual entrenador de la Selección de Francia, lanzó una frase que ha quedado inmortalizada por el impacto que tuvo en el ambiente deportivo.

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|Instagram: Zinedine Zidane

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Muchos amantes del futbol profesional y amateur consideran a Zinedine Zidane uno de los mejores jugadores franceses en la historia y, en consecuencia, un futbolista que marcó época no solo en la última parte de la década de los 90’s, sino también en la primera década del Siglo XXI.

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Ganador de múltiples campeonatos como jugador y entrenador, la realidad es que hoy en día el técnico de la Selección de Francia acapara las miradas cada que lanza una declaración. Y, bajo esta panorámica, no está de más recordar una de las frases más icónicas que tiene.

¿Cuál es la mejor frase dicha por Zinedine Zidane?

A pesar de que muchos lo recuerdan por el cabezazo que dio en la final del Mundial 2006 entre Francia e Italia a Materazzi, la realidad es que otra parte de la afición ubica a Zidane por lo que logró en el campo, destacando precisamente aquella actuación en el mismo evento contra la Selección de Brasil.

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Dicho esto, existe una frase que el mismo Zidane dijo y que, en esencia, engloba el sentido de aprendizaje y el toque de maravilla que necesita el futbolista para trascender a nivel internacional: “Puedes tener todas las virtudes del mundo, pero si no tienes suerte ni gente que te ayude, no te sirve de nada”.

Con esta frase, Zinedine Zidane intenta decir que esa pequeña dosis de suerte es fundamental para el crecimiento y el éxito de cualquier atleta sin importar su disciplina. Además, le da más importancia a las personas que rodean al jugador, pues entiende que el contexto es fundamental para trascender.

¿Cuántos títulos suma Zinedine Zidane en su etapa como técnico?

Si bien su etapa como jugador fue exitosa, todo parece indicar que como entrenador Zinedine Zidane será aún más grande en el futbol pues, hasta ahora, registra 11 títulos como estratega, mismos entre los que destacan las tres UEFA Champions League que conquistó con el Real Madrid.

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