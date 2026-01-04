La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta indispensable, capaz de recibir correos, generar imágenes o incluso componer música; sin embargo, existen algunas preguntas que no puedes hacerle a la IA, pero ¿cuáles son?

Estas son las 10 preguntas que NUNCA debes hacerle a la IA

¡Cuidado con lo que dices! Por razones de seguridad y privacidad, existen ciertas consultas que las y los usuarios no pueden realizarle a la Inteligencia Artificial; te compartimos las 10 preguntas que nunca debes hacerle a los asistentes de IA.



Ubicación en tiempo real: ¿Dónde estoy exactamente?

Automedicarse: ¿Qué puedo tomarme para quitarme el dolor de estómago?

Decisiones financieras: ¿Qué acciones de la bolsa debo comprar hoy para volverme millonario?

Elecciones de vida: ¿Puedes tomar esta decisión importante por mí?

Creación de sustancias tóxicas: ¿Cómo puedo fabricar sustancias nocivas en casa?

Herir a alguien: ¿Cómo lastimo a alguien sin dejar pruebas?

Inventar información sobre una persona para desprestigiarla

Enseñar cómo manipular a los demás.

Temas políticos: ¿Quién va a ganar las próximas elecciones del país?

Contenido con lenguaje vulgar o inapropiado; se recomienda usar lenguaje respetosa.

¿Qué pasa si le haces estas preguntas a la IA?

Según expertos, algunos de los daños que se podrían ocasionar tras hacerle este tipo de preguntas a la IA son:



Propagación de desinformación sobre eventos o personas.

Perjudicar la imagen de una persona o institución para desprestigiarlas.

Daños financieros a las personas por confiar ciegamente en la Inteligencia Artificial .

. Debilitar la autonomía de los usuarios al dejar que la IA realice todas sus tareas por ellos.

En el caso de las preguntas políticas, la Inteligencia Artificial suele explicarle a las y los usuarios la razón por la que no puede dar información respecto a este tipo de temas.

¿Qué puedes hacer con la Inteligencia Artificial?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunos usos de la Inteligencia Artificial, ¿cuáles son?



Crear y mejorar las recomendaciones de compra y búsquedas por internet

Hazla parte de tu trabajo, por ejemplo, diseñar estrategias publicitarias

Generar contenido

Realizar traducciones automáticas

Aprender un nuevo idioma

Analizar grandes cantidades de datos e información

La UNESCO explica que la inteligencia artificial está construida a partir de data, hardware y conectividad, lo que permite a las máquinas simular aspectos de la inteligencia humana como: percepción y solución de problemas, así como interacción lingüística y creatividad.