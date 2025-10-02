Fernanda Benítez

¡Cambios en los mercados! Así cierra la BMV y Wall Street hoy 2 de octubre 2025
Los principales índices de Wall terminaron la jornada con aumentos por tercer día consecutivo; te compartimos el cierre de la BMV hoy 2 de octubre 2025.
¿Te imaginas una foto de revista con tu pareja? Ahora puedes hacerlo realidad con Gemini; pasos para crear imágenes con Inteligencia Artificial.
La matanza de estudiantes aquel 2 de octubre de 1968, marcó para siempre la demanda de democracia y justicia en México; una fecha que no se olvida.
Las interacciones con Inteligencia Artificial en Meta, se adaptarán los anuncios y el contenido que los usuarios ven en Facebook, Instagram y WhatsApp.
¡Atención! El programa de Jóvenes Construyendo abrió nuevo registro para las y los aprendices que buscan abrirse paso en el mundo laboral de México.
Las llamadas de números desconocidos se han convertido en una nueva forma de fraude que busca el robo de datos personales y financieros de las víctimas.
La nueva moneda conmemorativa de los 100 años de Banxico puede conseguirse únicamente en distribuidores autorizados, pero ¿cuánto cuesta?
Con ayuda de la IA de Google, cientos de usuarios han creados sus fotos con Ghostface, pero ¿cómo hacer estas imágenes con Gemini? Estos son los pasos.
En los últimos 100 años, la Ciudad de México (CDMX) se ha hundido un promedio de 10 metros; los socavones son generados por el mal manejo de agua.
Hasta el momento hay tres personas detenidas por el asesinato a golpes de un hombre durante un bloqueo en el municipio de Huehuetoca, Edomex.