¡Tragedia en Semana Santa! Muertos y heridos por volcadura de camioneta en Acapulco

Un fuerte accidente vehicular en el Viaducto Diamante, justo a la altura de Metlapil, activó las alarmas esta tarde en Acapulco. En plena Semana Santa y de vacaciones una camioneta volcó.

Lo que era un viaje de vacaciones, se convirtió en una tragedia, al morir cinco personas y quedar varias más heridas.

Tras recibirse los primeros reportes a través de redes sociales, el equipo de Protección Civil del Estado de Guerrero se desplazó rápidamente al lugar para atender la emergencia.

En una labor coordinada con la Cruz Roja y personal del Ayuntamiento, los paramédicos brindaron atención a los lesionados. El objetivo prioritario en este momento fue estabilizar a los afectados y trasladarlos a hospitales cercanos para que recibieran atención médica.

Lo que se sabe del accidente en Acapulco

Según los primeros reportes, la camioneta con placas del Estado de México circulaba con varios ocupantes cuando una de sus llantas se ponchó, además de que al parecer circulaba a exceso de velocidad.

Lo anterior habría ocasionado que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcado sobre la avenida.

Murieron 5 personas, entre ellos una niña de aproximadamente 10 años. Uno de los lesionados falleció mientras recibía atención médica en el hospital.

Las ocho personas heridas fueron trasladados a distintos centros de salud para su atención inmediata.

Algunos testigo relataron a medios de información locales que algunos de los pasajeros viajaban en la parte trasera de la camioneta, tras el impacto, pertenencias como maletas, ropa y objetos personales quedaron esparcidos sobre la carretera.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, incluyendo Protección Civil, Cruz Roja y bomberos, quienes brindaron auxilio a las víctimas.

Autoridades de distintos niveles resguardaron la zona, mientras que peritos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.