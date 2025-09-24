Estela Juárez

¡Con heridas graves! Un mexicano lesionado tras tiroteo en ICE de Dallas
La cancillería mexicana confirmó que un ciudadano mexicano está entre los heridos del tiroteo en contra de las oficinas del ICE en Dallas, Estados Unidos.
La cancillería mexicana confirmó que un ciudadano mexicano está entre los heridos del tiroteo en contra de las oficinas del ICE en Dallas, Estados Unidos.
Conoce a Alí Jamenei, el líder Supremo que controla Irán desde 1989. Su historia, su poder, su ideología y por qué es una figura clave en el mundo.
Irán está a meses de tener la bomba atómica. Israel responde con un ataque masivo a su programa nuclear. Analizamos el riesgo y la guerra que acaba de empezar.
Los Alegres del Barranco ahora son investigados por la Fiscalía de Jalisco por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se informó esta mañana.
Fuerza Informativa Azteca te informa el pronóstico del clima para este miércoles 26 de marzo en México, para que salgas preparado ante el clima en el país.
Gerardo Vázquez Alatriste sustituye a Carlos Zamarripa, quien se mantuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato en los últimos 16 años.
Esta es la fascinante conexión entre la diosa prehispánica Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, y cómo el sincretismo religioso moldeó la identidad mexicana.
Emocionado al recibir el galardón “Princesa de Asturias”, Serrat dijo que no está de acuerdo con el mundo que vivimos con atrocidades e injusticias.
Rosario Piedra Ibarra solicitó que ningún recurso económico de la CNDH se emplee en su promoción en el proceso de selección.