Accidente en carretera de Veracruz: percances, bloqueos, manifestaciones y todo sobre las carreteras de México hoy

📹🚒💀 UNA PERSONA MUERE AL CHOCAR E INCENDIARSE SU AUTOMÓVIL EN EL SEGUNDO PISO DEL #PERIFÉRICO.



El accidente ocurrió la mañana de este jueves con sentido al oriente a la altura del #ViaductoTlalpan en #Tlalpan donde la víctima viajaba a exceso de velocidad e impactarse contra… pic.twitter.com/jLbbv8PA8a