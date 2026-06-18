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Accidente en carretera de Veracruz: percances, bloqueos, manifestaciones y todo sobre las carreteras de México hoy

Amanece con un accidente en Veracruz y otro en el segundo piso del periférico a la altura de Mixcoac.

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|X/Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Si piensas salir de tu ciudad, consulta con nosotros dónde hay bloqueos, manifestantes, cierres de circulación y accidentes en carreteras de México este jueves 18 de junio de 2026. Te mantenemos actualizado con toda la información EN VIVO.

¿Dónde hay bloqueos y cierres de circulación en las carreteras HOY?

Accidente en Segundo Piso del Periférico

Alerta Vial: Se presenta accidente con sentido a Cuernavaca en la Autopista Urbana Sur.

Manifestantes cierran acceso a aeropuerto de Oaxaca

Permanece bloqueado el acceso principal al aeropuerto por manifestantes en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

Accidente en la carretera Amozoc-Perote en Puebla

Se cierra parcialmente la circulación en el sentido a Veracruz.

Cuidado si manejas en la autopista México-Querétaro: hay neblina

A la altura de los municipios de Huehuetoca, Teoloyucan y Zumpango.

Accidente en la autopista urbana norte

Alerta vial: un auto se estrelló contra el muro de contención en el segundo piso del periférico a la altura de Mixcoac, sentido al sur.

Accidente en la carretera Tamarindo de Veracruz

Cierre parcial de la circulación en el lugar.

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