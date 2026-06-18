Accidente en carretera de Veracruz: percances, bloqueos, manifestaciones y todo sobre las carreteras de México hoy
Amanece con un accidente en Veracruz y otro en el segundo piso del periférico a la altura de Mixcoac.
Si piensas salir de tu ciudad, consulta con nosotros dónde hay bloqueos, manifestantes, cierres de circulación y accidentes en carreteras de México este jueves 18 de junio de 2026. Te mantenemos actualizado con toda la información EN VIVO.
¿Dónde hay bloqueos y cierres de circulación en las carreteras HOY?
Accidente en Segundo Piso del Periférico
Alerta Vial: Se presenta accidente con sentido a Cuernavaca en la Autopista Urbana Sur.
📹🚒💀 UNA PERSONA MUERE AL CHOCAR E INCENDIARSE SU AUTOMÓVIL EN EL SEGUNDO PISO DEL #PERIFÉRICO.— Enrique Luna (@Enrique_LunaP) June 18, 2026
El accidente ocurrió la mañana de este jueves con sentido al oriente a la altura del #ViaductoTlalpan en #Tlalpan donde la víctima viajaba a exceso de velocidad e impactarse contra… pic.twitter.com/jLbbv8PA8a
Manifestantes cierran acceso a aeropuerto de Oaxaca
Permanece bloqueado el acceso principal al aeropuerto por manifestantes en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.
#TomePrecauciones en el #AeropuertodeOaxaca se registra cierre total al acceso principal del interior del Aeropuerto, por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca- Puerto Ángel. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/c2XL77gwIp— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 18, 2026
Accidente en la carretera Amozoc-Perote en Puebla
Se cierra parcialmente la circulación en el sentido a Veracruz.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 072+920, de la carretera Amozoc-Perote, con dirección a Veracruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/JhCyFmQ4eC— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 18, 2026
Cuidado si manejas en la autopista México-Querétaro: hay neblina
A la altura de los municipios de Huehuetoca, Teoloyucan y Zumpango.
🌥️🚗 ¡Buenos días para todos! ☀️— C5 Estado de México (@C5Edomex) June 18, 2026
⚠️ Se reporta la presencia de bancos de neblina en los municipios de #Huehuetoca, #Teoloyucan y #Zumpango.
🛣️ Si vas a conducir:
🔹 Reduce la velocidad.
🔹 Mantén tu distancia con otros vehículos.
🔹 Enciende las luces bajas.
🔹 Maneja con… pic.twitter.com/NtuS22NXeK
Accidente en la autopista urbana norte
Alerta vial: un auto se estrelló contra el muro de contención en el segundo piso del periférico a la altura de Mixcoac, sentido al sur.
Accidente en la carretera Tamarindo de Veracruz
Cierre parcial de la circulación en el lugar.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 056+200, de la carretera Tamarindo-Cardel, con dirección a Veracruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/aKi68CukLw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 18, 2026