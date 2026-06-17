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¡Aguas si viajas en carretera! Reportan cierre parcial por accidente en la Chilpancingo-Acapulco

El miércoles comienza con el cierre parcial de una carretera en Jalisco debido a un grave accidente; te compartimos otras autopistas afectadas para este miércoles.

EN VIVO: Bloqueos en carreteras de México HOY 17 de junio 2026: ¿Qué pasa en las autopistas?
¿Qué pasa en las carreteras de México este miércoles?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

¡No te quedes en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales debido a los bloqueos, accidentes y cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 17 de junio 2026; te compartimos las últimas noticias EN VIVO.

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Bloqueos, cierres y tráfico este 17 de junio 2026

Cierre parcial en la carretera Chilpancingo-Acapulco

Toma precauciones si circulas por la carretera Chilpancingo-Acapulco; se registra cierre parcial de la circulación debido a un accidente vial a la altura del kilómetro 315+300, con dirección a Chilpancingo.

Cierre en la México-Cuernavaca: ¿Qué pasó?

Debido al choque de un auto contra un muro central, se realiza el cierre parcial en la circulación de la carretera México-Cuernavaca, en el kilómetro 61, en dirección a Cuernavaca.

El tramo presenta reducción de carriles; piden a los automovilistas tomar precauciones.

Manifestantes en la caseta de la carretera Tijuana-Ensenada

Se reporta la presencia de manifestantes cerca del kilómetro 098+600, de la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura de la caseta de cobro No.36, en San Miguel Ensenada; piden atender las indicaciones viales.

Trabajos de mantenimiento afectan circulación en carretera de Veracruz

Reportan reducción de carriles en el kilómetro 45 de la autopista Córdoba-Veracruz, en dirección a Veracruz, debido a las obras de mantenimiento; la zona registra intensa carga vehicular.


Cierre en carreteras de Veracruz tras accidente; tramos afectados

Un accidente vial provocó el cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 029+600 de la carretera Teapa-Cosoleacaque, en dirección a Acayucan; piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.

Manifestantes en la carretera Tijuana- Ensenada

Un grupo de manifestantes arribó a la caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada; hasta el momento no afectan la circulación en la zona.

Cierre en la carretera de Poza Rica-Veracruz por accidente

Se reporta el cierre parcial de circulación debido al incendio de un vehículo en el kilómetro 189+00 de la carretera Poza Rica-Veracruz con dirección a Actopan; piden tomar precauciones.

Accidente provoca cierre en la carretera León-Aguascalientes; tramo afectado

En las primeras horas de este 17 de junio 2026 se registró el cierre parcial de circulación tras un accidente en el kilómetro 015+322 en la carretera León-Aguascalientes, en dirección a Guadalajara.

Autoridades piden a los usuarios tomar precauciones en caso de transitar por esta zona.

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