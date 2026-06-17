¡Aguas si viajas en carretera! Reportan cierre parcial por accidente en la Chilpancingo-Acapulco
El miércoles comienza con el cierre parcial de una carretera en Jalisco debido a un grave accidente; te compartimos otras autopistas afectadas para este miércoles.
¡No te quedes en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales debido a los bloqueos, accidentes y cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 17 de junio 2026; te compartimos las últimas noticias EN VIVO.
¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Bloqueos, cierres y tráfico este 17 de junio 2026
Cierre parcial en la carretera Chilpancingo-Acapulco
Toma precauciones si circulas por la carretera Chilpancingo-Acapulco; se registra cierre parcial de la circulación debido a un accidente vial a la altura del kilómetro 315+300, con dirección a Chilpancingo.
Cierre en la México-Cuernavaca: ¿Qué pasó?
Debido al choque de un auto contra un muro central, se realiza el cierre parcial en la circulación de la carretera México-Cuernavaca, en el kilómetro 61, en dirección a Cuernavaca.
El tramo presenta reducción de carriles; piden a los automovilistas tomar precauciones.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMexicoCuernavaca , km 61, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) June 17, 2026
Manifestantes en la caseta de la carretera Tijuana-Ensenada
Se reporta la presencia de manifestantes cerca del kilómetro 098+600, de la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura de la caseta de cobro No.36, en San Miguel Ensenada; piden atender las indicaciones viales.
#Tomeprecauciones en #BC presencia de personas cerca del km 098+600, de la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura de la Caseta de Cobro No. 36, San Miguel Ensenada. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vkGnMTkPwG— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 17, 2026
Trabajos de mantenimiento afectan circulación en carretera de Veracruz
Reportan reducción de carriles en el kilómetro 45 de la autopista Córdoba-Veracruz, en dirección a Veracruz, debido a las obras de mantenimiento; la zona registra intensa carga vehicular.
🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧— CAPUFE (@CAPUFE) June 17, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 45, dirección Veracruz. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre en carreteras de Veracruz tras accidente; tramos afectados
Un accidente vial provocó el cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 029+600 de la carretera Teapa-Cosoleacaque, en dirección a Acayucan; piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del Km 029+600 de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque, con dirección Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3hdmvLftHL— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 17, 2026
Manifestantes en la carretera Tijuana- Ensenada
Un grupo de manifestantes arribó a la caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada; hasta el momento no afectan la circulación en la zona.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) June 17, 2026
Autopista Tijuana - Ensenada, Plaza de Cobro Ensenada. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.
Cierre en la carretera de Poza Rica-Veracruz por accidente
Se reporta el cierre parcial de circulación debido al incendio de un vehículo en el kilómetro 189+00 de la carretera Poza Rica-Veracruz con dirección a Actopan; piden tomar precauciones.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #Vehiculoincendiado por falla mecánica cerca del Km 189+000 de la carretera Poza Rica-Veracruz con dirección Actopan, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ZdWV5LtcJW— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 17, 2026
Accidente provoca cierre en la carretera León-Aguascalientes; tramo afectado
En las primeras horas de este 17 de junio 2026 se registró el cierre parcial de circulación tras un accidente en el kilómetro 015+322 en la carretera León-Aguascalientes, en dirección a Guadalajara.
Autoridades piden a los usuarios tomar precauciones en caso de transitar por esta zona.
#Tomeprecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del Km 015+322 de la autopista León-Aguascalientes con dirección Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/cXrP1shlE8— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 17, 2026