¡Agarrate! Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX
¡Que no te lleve el viento! Si te encuentras en alguna de las seis alcaldías con Alerta Amarilla, asegura objetos que puedan caer y evita subir a azoteas.
Los fuertes vientos podrían sorprender a quienes se encuentre en estas de las seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Para prevenir accidente, protege objetos en balcones y azoteas; esta es la lista de zonas afectadas.
Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronósticos de fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX, donde se esperan rachas de 50 a 59 kilómetros por hora durante la tarde noche, es decir aumentos repentinos e intensivos del viento que alcanzan mucha velocidad en poco tiempo.
La alerta aplica para:
- Azcapotzalco con presencia de lluvia
- Cuauhtémoc con presencia de lluvia
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo con presencia de lluvia
- Venustiano Carranza con presencia de lluvia
¿Qué hacer en caso de vientos fuertes?
Guarda o retira objetos que esten al exterior, como macetas, muebles de jardín o adornos que puedan caer y causar accidentes.
También puedes asegurar techos y toldos, verificando las estructuras ligeras o temporales estén bien sujetas para evitar que salgan volando.
Alejate de zonas de riesgo, evita caminar o estacionarte cerca de árboles, cables de luz o bardas, cierra puertas y ventanas y procura quedarte en casa.
Recuerda mantenerte alejado de árboles y cableado, ya que pueden caer y provocar accidentes graves o dejar daños materiales.
🌬️Recuerda que se encuentra activa la #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 28, 2026
▶️No subas a lugares altos y expuestos al viento
▶️Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer
▶️Cierra puertas… pic.twitter.com/mX7fpmpBkY
Clima en CDMX hoy 28 de junio 2026
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México advierten sobre la presencia de lluvias fuertes y un ambiente frío.
Es importante salir con paraguas y tomar precauciones en el transporte público antes de posibles encharcamientos.
Por otra parte, el termómetro marcará un ambiente fresco durante las primeras horas del día y la noche, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 13 y 15 °C. Durante la tarde, se espera un clima más templado con máximas de 23 a 25°C.