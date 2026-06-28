¡Agarrate! Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX

Los fuertes vientos podrían sorprender a quienes se encuentre en estas de las seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Para prevenir accidente, protege objetos en balcones y azoteas; esta es la lista de zonas afectadas.

Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronósticos de fuertes vientos en seis alcaldías de la CDMX, donde se esperan rachas de 50 a 59 kilómetros por hora durante la tarde noche, es decir aumentos repentinos e intensivos del viento que alcanzan mucha velocidad en poco tiempo.

La alerta aplica para:



Azcapotzalco con presencia de lluvia

Cuauhtémoc con presencia de lluvia

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo con presencia de lluvia

Venustiano Carranza con presencia de lluvia

https://twitter.com/SGIRPC_CDMX/status/2070995736330899739

¿Qué hacer en caso de vientos fuertes?

Guarda o retira objetos que esten al exterior, como macetas, muebles de jardín o adornos que puedan caer y causar accidentes.

También puedes asegurar techos y toldos, verificando las estructuras ligeras o temporales estén bien sujetas para evitar que salgan volando.

Alejate de zonas de riesgo, evita caminar o estacionarte cerca de árboles, cables de luz o bardas, cierra puertas y ventanas y procura quedarte en casa.

Recuerda mantenerte alejado de árboles y cableado, ya que pueden caer y provocar accidentes graves o dejar daños materiales.

🌬️Recuerda que se encuentra activa la #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



▶️No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️Cierra puertas… pic.twitter.com/mX7fpmpBkY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 28, 2026

Clima en CDMX hoy 28 de junio 2026

Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México advierten sobre la presencia de lluvias fuertes y un ambiente frío.

Es importante salir con paraguas y tomar precauciones en el transporte público antes de posibles encharcamientos.

Por otra parte, el termómetro marcará un ambiente fresco durante las primeras horas del día y la noche, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 13 y 15 °C. Durante la tarde, se espera un clima más templado con máximas de 23 a 25°C.