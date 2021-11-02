Notas
México se suma a acuerdo contra deforestación en COP26
En la COP26, México se sumó al compromiso de conservar los bosques y ecosistemas terrestres, así como acelerar su restauración.
Profepa asegura seis flamencos en una empresa de mensajería en aeropuerto de Mérida
Uno de los flamencos murió por las condiciones de hacinamiento, mientras que los otros cinco ejemplares presentaban graves signos de deshidratación y cortes en su plumaje.
Habrá bajas temperaturas por frente frío 14
Se espera que sistema frontal se desplace este lunes hacia el sureste.
Comisión Permamente reconoce campaña contra popotes
El 73% de los residuos plásticos va a parar a los basureros
Trasladan a Centla a manatí rescatada del Río Bitzal
El ejemplar ya está resguardado en reserva de la biósfera
Rescatan a cría de oso de un incendio forestal
Presuntamente abandonada por su madre