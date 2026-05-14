“Narconegociación” en Chilapa, Guerrero desata polémica

Negociación. Sí, señoras y señores. "Narconegociación", los gobiernos federal y estatal, la mismísima secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado se fueron a meter a Chilapa, Guerrero a platicar con "Los Ardillos" y con "Los Tlacos".

¿Quiénes son Los Ardillos y Los Tlacos?

Ahí les va nada más. "Los Ardillos" son narcotraficantes, sicarios, secuestradores, extorsionadores. Su jefe de jefes se llama Celso Ortega Jiménez.

"Los Tlacos" trafican madera, minerales, extorsionan a comerciantes, controlan la distribución de productos básicos e imponen precios. El mandamás se llama Onésimo Marquina, “El Necho”, le dicen.

"No les pagamos para que sean narconegociadoras"



Mientras familias indígenas huyen a la montaña por el terror de "Los Ardillos" y "Los Tlacos", el Gobierno Federal con @rosaicela_ y el de Guerrero encabezado por @EvelynSalgadoP apuestan por la "narconegociación".



Chilapa es… pic.twitter.com/9x2AkC5P4i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

¿Por qué Chilapa es una zona estratégica?

Esos violentos extremos de "Los Ardillos" y de "Los Tlacos" se disputan la plaza. Quieren Chilapa sin importar la sangre que corra ahí y quieren Chilapa porque es estratégico.

Conecta la montaña con Tierra Caliente y con Chilpancingo, la capital, además de ser ruta hacia Oaxaca, Puebla y Morelos.

Ese pleito ha provocado ya una crisis humanitaria. Familias indígenas obligadas a huir a la montaña, a salvar la vida, a esconderse o a morirse de miedo. Y el gobierno, los gobiernos federal y estatal, van a negociar, narconegociar.

No, no tienen madre. En lugar de llegar con órdenes de aprehensión y agarrar a quien tengan que detener, a ardillos y tlacos, quieren pacificar mediante el diálogo.

Eso y “abrazos, no balazos” es la misma chingadera. No, señores, no, señoras. Rosa Icela, eres la secretaria de Gobernación. Evelyn, eres la gobernadora. Mire, no les pagamos para que sean narconegociadoras.

Estados Unidos y la presión contra el narco

Opino que por eso luego andan llorando porque Estados Unidos se atreve y nos advierte, nos amenaza: “o actúan contra el narco o lo hacemos nosotros”, dicen del otro lado.

¿Y qué hacemos de este lado? Narconegociar.