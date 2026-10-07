Alejandro Villalvazo

Nació en la Ciudad de México y estudió Periodismo y Comunicación Colectiva, en la FES Acatlán, de la UNAM. Es titular de Hechos Meridiano desde hace 10 años. Le gusta ver series, ir al cine y jugar Tenis. Es gran aficionado del futbol, seguidor de Messi, del Barcelona y de su querido Cruz Azul.























