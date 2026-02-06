Encuentran muerto a señor de la tercera edad dentro de taxi en CDMX

Un hombre de aproximadamente 75 años de edad fue encontrado sin vida dentro de un vehículo con la cromática de taxi de la Ciudad de México (CDMX) en la colonia La Moderna, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona se encontraba inconsciente a bordo de un vehículo de alquiler color rosa con blanco, con placas A4441K, estacionado sobre la calle Miguel Ángel, casi esquina con Juana de Arco.

🚨#ÚltimaHora | Localizan el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 75 años dentro de un vehículo con cromática de taxi en el cruce de Juana de Arco y Miguel Ángel, colonia La Moderna, #CDMX



Autoridades ya investigan el caso y mantienen acordonada la zona.



Investigan causa de muerte de adulto mayor hallado en taxi de CDMX

Testigos alertaron a los servicios de emergencia tras notar que el hombre no reaccionaba. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron y confirmaron los hechos.

Paramédicos a bordo de la ambulancia 691 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes realizaron la valoración correspondiente al hombre y tras la revisión, el personal médico confirmó la ausencia de signos vitales, con etiología aún por determinar.

Señor de la tercera edad no habría sido víctima de violencia

Las autoridades señalaron que no se apreciaron signos visibles de violencia en el cuerpo. La zona fue acordonada por los policías, mientras que el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca, en espera de las diligencias ministeriales.

Posteriormente, se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cuyos especialistas acudieron para llevar a cabo el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, mientras los servicios de emergencia concluyeron sus labores en el punto.

Encuentran cadáver dentro de un taxi en Coyoacán

Un hombre muerto fue localizado dentro de un taxi que estaba estacionado en plena avenida Santa Úrsula, en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Coyoacán, el 6 de mayo de 2024. El vehículo estuvo estacionado desde el 3 de mayo y del taxi se emanaba un olor putrefacto muy penetrante.

Según los informes de las autoridades, los restos pertenecen a un hombre de entre 50 y 55 años de edad, mientras que el taxi forma parte de una flotilla de sitio ubicada en la periferia de la estación Ciudad Universitaria de la Línea 3 del Metro CDMX.

Debido al avanzado estado de descomposición y a que el auto se encontraba completamente cerrado, bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la capital llegaron para recuperar los restos.

