Iván Ramírez

VIDEO | Clausuran fiesta clandestina con más de mil jóvenes en CDMX: había menores
Los asistentes a la fiesta clandestina estaban distribuidos en tres niveles de un predio que fue desalojado y el evento clausurado por autoridades de la CDMX.
Karen Yasmín, policía de la CDMX, fue hospitalizada al resultar gravemente herida por las quemaduras de una bomba molotov en la marcha del 2 de octubre.
Un hombre identificado como Guadalupe “N”, alias “El Coyote” y/o “Lucha”, fue detenido en Villahermosa, al ser presunto líder de brazo armado de La Barredora, grupo criminal con presencia en Tabasco.
Laura Lorena Barrera de la Torre murió por la explosión en Iztapalapa. Gilberto Aarón León Méndez, otra víctima, no había sido reclamado y hallan a su familia.
Sandra Lucía “N” era socia de la Guardería ABC de Sonora, donde un incendio en 2009 se registró y los hechos dejaron 49 bebés muertos y 104 lesionados.
Víctima de robo en Edomex contó que un hombre tocó a su puerta y al simular ir de un programa del gobierno federal, le permitió entrar y le quitó dinero.
Un agujero se registró en carriles del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Gobierno de CDMX afirmó que no era un socavón y sería reparado.
El espacio decomisado a Los Mayos tenía una capacidad para producir 50 toneladas de metanfatimina por semana y se encontraba en el poblado de Cupia.
Una pipa de gas presentó una fuga cuando se encontraba sobre los carriles de Circuito Interior, punto al que llegaron bomberos de CDMX ante el reporte.
Itzel Ruiz Navarro, de 25 años, fue reportada como desaparecida en la alcaldía Iztacalco, de la CDMX, al ser vista por última vez el 1 de octubre de 2025.