Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo
Reportero Iván Ramírez

Redactor

Iván Ramírez

Periodista orgullosamente de la UNAM. Amante de los perros y la música electrónica. Siempre buscando historias que contar. Editor web y reportero con gusto por temas de seguridad.