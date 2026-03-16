Ataque con drones cerca del aeropuerto de Dubái provoca incendio y suspende vuelos

La tensión no cede y menos en el principal centro aéreo de Dubái, luego de que un ataque con drones impactara en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái. El incidente provocó un incendio en una zona donde se encuentran tanques de combustible para aeronaves y obligó a las autoridades a detener temporalmente todas las operaciones aéreas.

De acuerdo con información oficial difundida por la oficina de medios del gobierno local, uno de los drones alcanzó directamente un tanque de combustible ubicado cerca de la terminal aérea. Tras el impacto, se generó un incendio que activó de inmediato los protocolos de emergencia y movilizó a equipos de rescate y bomberos de la Defensa Civil.

Las autoridades indicaron que, pese a la magnitud del incidente, el fuego fue controlado por los equipos de emergencia en un tiempo relativamente corto. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Dubai Civil Defence teams have successfully contained the fire resulting from impact to one of the fuel tanks in the vicinity of Dubai International Airport. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

Suspenden vuelos en Dubai tras ataques

Como medida preventiva, la Autoridad de Aviación Civil de Dubái decidió suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto. La decisión buscó evitar riesgos tanto para los pasajeros como para el personal que trabaja en la terminal aérea mientras se realizaban las labores de control y evaluación de daños.

Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, ya que la situación podría provocar retrasos o cancelaciones. Asimismo, señalaron que cualquier actualización oficial sería difundida a través de los canales gubernamentales.

La aerolínea Emirates también emitió un comunicado en el que informó que todos los vuelos con origen o destino en Dubái quedaron suspendidos de manera temporal. La empresa pidió a los pasajeros no trasladarse al aeropuerto hasta que se restablezcan las operaciones.

En su mensaje, la aerolínea enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación, por lo que cualquier decisión operativa estará basada en ese principio.

All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.



Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

Un escenario regional marcado por la tensión

El incidente ocurre en medio de un contexto regional delicado. Desde finales de febrero, el espacio aéreo de Medio Oriente ha experimentado interrupciones y cancelaciones debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel y Irán.

Los ataques y represalias que se han registrado en distintos puntos del Golfo Pérsico han provocado que varias aerolíneas modifiquen rutas o suspendan vuelos por motivos de seguridad. En algunos casos, se han organizado vuelos especiales para repatriar a ciudadanos que quedaron varados en diferentes países de la región, incluidos viajeros españoles.

El ataque con drones en Dubái se suma así a una serie de incidentes que mantienen en alerta a la aviación comercial internacional, especialmente en una zona considerada clave para el tránsito aéreo global. Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido, las autoridades mantienen la vigilancia reforzada en uno de los aeropuertos más transitados del mundo.