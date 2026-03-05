Drones impactan aeropuerto en Azerbaiyán: tensión con Irán amenaza abrir nuevo frente en el Cáucaso

La tensión entre Azerbaiyán e Irán dio un giro peligroso, luego de que hoy jueves 5 de marzo de 2026, las autoridades azerbaiyanas denunciaran que dos drones cruzaron la frontera e impactaron en la zona de Nakhchivan, dejando cuatro personas heridas, um hecho ocurrido en medio del conflcito en Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán advirtió que no dejará sin respuesta el incidente con drones iraníes que cruzaron la frontera e hirieron a cuatro personas en el Aeropuerto Internacional de Nakhchivan: "Estos ataques no quedarán sin respuesta", declaró el ministerio en un comunicado oficial, confirmando que investiga el tipo de drones y prepara "medidas necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía".

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país aseguró que otro dron iraní impactó una escuela y dejó dos heridos.



VIDEO: Dron iraní impacta en territorio de Azerbaiyán

Videos que se hicieron virales en redes sociales, muestran humo negro elevándose cerca del aeropuerto, además de daños en el techo de cristal del terminal. La escuela está a tan solo unos 800 metros del lugar. Los hechos sucedieron en Nakhchivan, que limita con Irán, Armenia y Turquía. Primero, un dron impactó directamente en la terminal del aeropuerto, a unos 10 kilómetros de la frontera iraní, mientras otro dron cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shekerabad.

Respecto de los cuatro heridos, que se reportan en estado estable, fueron atendidos en un hospital local, según el Ministerio de Salud de Nakhchivan. Azerbaiyán entregó una nota de protesta al embajador iraní y exigió explicaciones urgentes para evitar repeticiones.

¿Por qué Irán ataca con drones a Azerbaiyán? Esto dice la nación persa

Irán niega rotundamente que se trate de un ataque con drones en contra de Azerbaiyán; el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó a la agencia azerbaiyana AnewZ: "No atacamos a nuestros países vecinos".

Sin embargo, el contexto regional aviva sospechas, ya que las tensas relaciones Azerbaiyán-Irán se deben a los crecientes lazos de Bakú con Turquía (miembro de la OTAN) e Israel, aliados de Azerbaiyán en energía y defensa. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, podría estar filtrándose, según analistas citados por agencias internacionales como Reuters.

Aunque Teherán desmiente, expertos apuntan a motivos geopolíticos, ya que Azerbaiyán apoya a Israel en el conflicto en Medio Oriente, además de que ha fortalecido su alianza con Turquía, rival de Irán en el Cáucaso.

El Ministerio de Exteriores azerbaiyano advierte que el incidente "aumenta las tensiones regionales". Azerbaiyán exige claridad inmediata y urge medidas preventivas. Este suceso, confirmado por imágenes satelitales y declaraciones oficiales, pone en jaque la frágil estabilidad en el Cáusaco; ¿se convertirá esto en un nuevo conflicto entre vecinos?