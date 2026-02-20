El Gobierno de Alemania emitió una advertencia urgente de seguridad en la que pide a todos sus ciudadanos abandonar Irán de forma inmediata, ante el riesgo de una escalada militar y un deterioro acelerado de la situación en la región.

En un mensaje que fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, se alertó sobre la salida inmediata para todos sus ciudadanos alemanes en Irán. La tensión regional "sigue siendo tensa" y no descarta "una mayor escalada de la situación de seguridad ni enfrentamientos militares", según comunicado oficial, mientras que la Embajada en Teherán limita asistencia ante crisis.

Germany’s embassy in Tehran has issued another call urging German citizens in the country to leave Iran immediately. pic.twitter.com/72pHhpjNE7 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 20, 2026

¿Por qué Alemania pide salir de Irán ahora?

Las autoridades alemanas subrayan que la situación de seguridad en Irán y Medio Oriente sigue siendo altamente volátil. De acuerdo con el Ministerio, existe el riesgo real de enfrentamientos militares, cierres de rutas aéreas y restricciones severas a la movilidad.

La orden vigente de abandonar Irán, alerta sobre riesgos imprevisibles. "En caso de escalada, la Embajada y el Ministerio apenas podrán brindar ayuda", advierten. Alemania urgió a usar vuelos comerciales antes de cierres aeroportuarios. Además de que recomiendan registrar sus datos en ELEFAND (sistema consular alemán), así como el hecho de evitar viajes no esenciales.

Advertencia clave: no habrá asistencia en una crisis

Uno de los puntos más contundentes del mensaje oficial es la advertencia directa a los ciudadanos alemanes: "No deben esperar ayuda gubernamental si la situación empeora". Por ello, Berlín insta a aprovechar las opciones de salida que aún están disponibles, ya sea por vía aérea o terrestre. Esta recomendación se mantiene vigente para todo el territorio de Irán, sin excepción de regiones consideradas previamente seguras.

La orden de salida se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, donde distintos gobiernos occidentales han elevado sus niveles de alerta y actualizado recomendaciones de viaje. Alemania se suma así a una lista de países que revisan constantemente la seguridad de sus ciudadanos en la región.

BREAKING: GERMANY URGES ITS CITIZENS IN IRAN TO LEAVE IMMEDIATELY WARNING THAT THE SECURITY SITUATION IS HIGHLY VOLATILE AND COULD WORSEN RAPIDLY pic.twitter.com/kUjf9GdF6q — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 20, 2026

Hasta el momento, Alemania no ha informado el número exacto de ciudadanos alemanes en Irán, pero reiteró que la prioridad es evitar una evacuación de emergencia bajo condiciones adversas. La advertencia alemana deja una pregunta abierta: ¿estamos ante el inicio de una nueva crisis regional de gran escala? Por ahora, las potencias optan por prevenir antes de que sea demasiado tarde.

Cabe recordar que otros países, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, mantienen alertas altas, mientras Irán reporta "estabilidad", pero según inteligencia occidental, señala movimientos de misiles balísticos. Esta orden subraya la fragilidad geopolítica; ¿se avecina guerra?