Trump da ultimátum a Irán: en 10 o 15 días habrá acuerdo o acción militar de EU

En un plazo de apenas 10 a 15 días , el conflicto entre Trump e Irán podría escalar a un punto sin retorno. El presidente de Estados Unidos (EU) lanzó un ultimátum público hoy 19 de febrero durante la reunión inaugural de su Junta de Paz: o hay acuerdo nuclear con Irán, o su administración tomará medidas que podrían incluir acción militar.

Desde Washington, Trump advirtió que si Irán no acepta un acuerdo "significativo" sobre su programa nuclear, "pasarán cosas realmente malas" . El mensaje llega mientras EU refuerza su presencia militar en Medio Oriente y eleva la presión diplomática sobre Teherán.

Trump: Negociaciones activas, pero con presión máxima entre EU e Irán

Trump aseguró que las conversaciones entre representantes de EU e Irán han mostrado avances, aunque admitió que todavía “queda trabajo por hacer”. Subrayó que un acuerdo con Irán debe ser “claro y significativo”, especialmente en lo relacionado con el programa nuclear.

Mientras Trump insiste en que la vía diplomática sigue abierta entre EU e Irán , el contexto militar agrega tensión. En los últimos días, EU ha reforzado su presencia en Medio Oriente, un movimiento que distintos analistas interpretan como presión estratégica frente a Irán.

Desde Teherán, autoridades iraníes respondieron que, si EU decide una ofensiva, podrían tomar represalias contra bases militares estadounidenses en la región. La advertencia eleva el riesgo de un choque indirecto entre Irán y EU.

El reloj corre: 10 o 15 días decisivos para Trump e Irán

Trump fue específico con el plazo. Dijo que en los próximos 10 o 15 días se sabrá si EU logra cerrar un acuerdo con Irán o si la situación escala hacia otro escenario.

No es la primera vez que Trump fija tiempos límite en negociaciones internacionales, pero esta vez ocurre en medio de una acumulación militar visible y con una relación históricamente frágil entre EU e Irán.

Dentro de EU, legisladores demócratas y algunos republicanos han señalado que cualquier acción militar contra Irán debería contar con autorización del Congreso, lo que añade presión interna a Trump mientras avanza la cuenta regresiva.