Alma de México: Cuando ayudar no basta, hay que unir esfuerzos de la sociedad civil

En México, la participación ciudadana organizada enfrenta una caída sostenida . Ante este escenario, surge Alma de México , una iniciativa que busca conectar a organizaciones civiles y ciudadanos para fortalecer el trabajo social en el país.

El proyecto parte de una preocupación concreta: la disminución en la creación de organizaciones en los últimos años, así como la fragmentación de esfuerzos que ya existen. La propuesta es clara: unir lo que hoy está disperso.

Una red de esfuerzos aislados

Actualmente, miles de organizaciones en México trabajan en distintas causas: atención a personas en situación de calle, combate a la pobreza, apoyo a víctimas de violencia, rescate animal o cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, estos esfuerzos operan de forma independiente. "Son muchos micro esfuerzos, pero están desintegrados", se advierte desde la iniciativa, al señalar que esta desconexión limita el impacto que podrían alcanzar de manera conjunta.

¡México necesita una sociedad civil más fuerte y unida!@gerardopriegot, vocero de @AlmaDeMexicoOrg, presenta esta iniciativa que busca conectar a más de 4 mil organizaciones ciudadanas. Desde refugios para mujeres hasta colectivos de búsqueda, el objetivo es crear una "columna… pic.twitter.com/Htq8VL9Eze — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

La caída en la participación ciudadana en el último sexenio

Uno de los principales focos de alerta es la baja en la organización social. Mientras en años anteriores se registró un crecimiento importante en la creación de asociaciones civiles, recientemente, en el último sexenio, la tendencia se ha reducido de forma significativa.

A esto se suma otro dato: en México existe una organización por cada 4 mil 500 habitantes. En contraste, en países como Chile hay una por cada 180 y en Francia una por cada 40, lo que evidencia una menor estructura social organizada.

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El objetivo: construir una “columna vertebral” ciudadana

La propuesta de Alma de México es generar una red que conecte organizaciones locales, regionales y nacionales para crear una estructura más sólida.

La intención es articular causas diversas en una misma plataforma y amplificar su impacto. “La verdad la tienen las organizaciones; lo que se busca es amplificarla”, se plantea desde el proyecto.

Ejemplos de este trabajo incluyen redes de refugios para mujeres, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas o grupos comunitarios que atienden problemáticas específicas en distintas regiones del país.

Un llamado a la sociedad a involucrarse

La iniciativa también busca integrar a ciudadanos que no participan activamente. Se advierte que millones de personas no votan y otras consideran que cumplir con ese acto es suficiente, cuando aún hay múltiples formas de involucrarse.

La apuesta es clara: pasar de esfuerzos aislados a una red articulada que permita fortalecer la participación social en México.

Con su lanzamiento, Alma de México plantea un punto de partida para reorganizar el trabajo ciudadano y construir una base más sólida para atender los desafíos del país.