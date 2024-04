Alondra desapareció y la encontraron muerta en pleno centro de León

En León, Guanajuato, familiares, amigos y colectivos exigen justicia para Alondra Janeth Solórzano, la joven de 19 años fue reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo y su cuerpo fue hallado solo 9 días después en la zona centro de la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia de Estado de Guanajuato investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

El 27 de marzo Alondra regresaría a casa después de trabajar en la zona centro de León, pero no fue así. Desde ese día no se supo más de su paradero.

Fue hasta el pasado 5 de abril que su cuerpo fue localizado en unos consultorios en desuso en la avenida Miguel Alemán, una de las más transitadas del municipio zapatero.

El lunes, la familia de Alondra, amigos y colectivas feministas marcharon para exigir justicia por su feminicidio.

“Queremos que se haga justicia por Alondra, no solo por ella sino por todas las personas, niños y niñas y mujeres que de verdad no han tenido la justicia debida. Pedimos a la sociedad no sea ciega y que sea solidaria, que vean que el sufrimiento de las familias es grande, que si ven cosas ven cosas sospechosas por favor accionen sobre esas cosas sospechosas. Si ven tristeza en sus familiares es porque algo está ocurriendo”, declaró Raquel familiar de la joven.

Despiden con rosas blancas a Alondra

Con rosas blancas y velas marcharon por el centro de León, Guanajuato, hasta llegar a la plaza principal, donde el grito de justicia fue más fuerte.

El contingente llegó finalmente a este inmueble, el mismo donde el 5 de abril fue encontrado el cuerpo de Alondra.

La joven de 19 años fue encontrada con marcas de violencia, en ese lugar colocaron flores, veladoras y carteles.

“Se hizo un cambio, ahora está considerado como femincidio. Lucharemos porque se encuentre a los responsables. Hemos solicitado que se indague más con cámaras, con testigos, alguien debió haber visto, es una zona muy frecuentada hasta altas horas de la noche. El centro siempre tiene personas, alguien debió de haber visto algo”, señala su familia.

Ante este reclamo por el crimen contra Alondra, la Fiscalía de Guanajuato ya investiga el asesinato.