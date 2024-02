Perspectiva al 2030: El nuevo mercado de arte, ¿dónde está?

Con el pasar de los años, se ha transformado la forma de consumir arte en el mundo, abriendo paso a nuevos mercados y oportunidades. En esta ocasión, perspectiva al 2030 nos presenta una nueva visión sobre las obras que revolucionan al mundo.

“Soy Yunuene, artista plástica, y me dedico a contar historias a través de mis obras. Inicio contando la historia de manera física en el lienzo y termino de contar la historia de manera digital por medio de la realidad aumentada”. La escultora nos cuenta que su nueva idea de negocio surgió gracias a la llegada de los NFT: ’Non -Fungible Token’.

¿Qué son los NFT y cómo funcionan?

Las siglas de NFT significan Non -Fungible Token, que significa un token no fungible. Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como el de las criptomonedas; sin embargo, los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que no hay dos iguales.

“Hoy en día se ha transformado la manera de consumir arte, de manejarlo como un proceso creativo, para empezar creó un nuevo mercado que antes no existía”. De acuerdo con los artistas que han experimentado con este modelo, en el futuro, la sociedad trasladara sus deseos de propiedad a digital, de manera en que se producirán menos objetos y más obras a través de la tecnología.

Ahora, con la llegada de nuevas tecnologías, como los nuevos lentes de realidad virtual, ha cambiado la experiencia de los museos, de cómo se aprecia el arte, lo que significa una nueva revolución para este mercado.

“En términos de inteligencia artificial, va a haber un antes y un después, y formas de comercialización muchísimo más cercanas, más inmediatas y los artistas, no va a quedarles de otra que reinventarse, incluso galerías”, afirma la artista conceptual Solimán López.