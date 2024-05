La acción que debes realizar si no has recibido el saldo a favor del SAT de la declaración anual?

¿No te ha caído el pago? Al realizar la declaración anual existe una posibilidad de salir con saldo a favor, lo que significa que el Servicio de Administración Tributaría (SAT) podría devolverte dinero, pero ¿qué pasa si no aún no lo he recibido? Esto dice el organismo.

¿Qué influye para tener saldo a favor en la declaración anual del SAT?

El saldo a favor se genera cuando las y los contribuyentes pagan un porcentaje mayor al que estaban obligados a pagar durante el año fiscal 2023, por esta razón, el Servicio de Administración Tributaria, debe devolver este dinero.

La devolución de impuestos es un proceso que permite a los contribuyentes recuperar el dinero que pagaron de más ante el SAT.

¿Cómo saber si tengo un saldo a favor en el SAT?

El Servicio de Administración tributaria (SAT) explica a las y los contribuyentes cómo revisar si tienen saldo a favor en su declaración anual :



Ingresa a la página oficial del SAT; dirígete a la sección “Devoluciones y compensaciones”

Elige la opción de “Devolución” y da clic en “Consulta tu devolución automática 2023"

Selecciones “Iniciar” e ingresa los datos que se te piden (RFC, e.firma o contraseña vigente)

Dirígete a “Tipo de solicitud” y da clic en “Devolución automática ISR”

Selecciona “Ejercicio” y elige 2023; posteriormente da clic en “Mostrar Solicitudes” y ve a “En proceso de validación"; clic en “Buscar”

Recuerda que el SAT tiene un plazo de 40 días para devolver el saldo a favor a las y los contribuyentes.

SAT: ¿Qué hacer si no he recibido mi saldo a favor de la declaración anual? | PEXELS

¿Qué hago si no me ha caído mi saldo a favor de la declaración anual?

¡Toma nota! Si realizaste tu declaración anual, resultaste con saldo a favor, pero la devolución del dinero no se ha realizado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recomienda realizar los siguientes pasos:



Ingresa a la página oficial del SAT

Dirígete a “Devoluciones y compensaciones”, selecciona la opción “Ver más...” y da clic en “Seguimiento de trámites y requerimientos”

Ingresa tus datos (RFC, e.firma o contraseña electrónica)

Selecciona la consulta “Requerida”

Elige “Motivos de inconsistencia”

Al momento de elegir la opción “Motivos de inconsistencia” el Servicio de Administración Tributaria, te mostrará las inconsistencias de la devolución automática de tu saldo a favor.