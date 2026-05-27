Irregularidades por 6 mil millones: Las denuncias que salpican a la extitular del Bienestar, Ariadna Montiel y ponen en crisis a Morena

El nombre de Ariadna Montiel Reyes, la extitular de la Secretaría del Bienestar y actualmente cabeza de Morena continua en el ojo del huracán,recientemente presentaron una denuncia contra ella ante instancias anticorrupción por presuntas irregularidades que involucrarían más de 6 mil millones de pesos en el manejo de programas sociales durante su gestión.

La acusación no proviene de la oposición, sino de una legisladora de su propio partido, lo que ha encendido aún más el debate interno dentro de la llamada Cuarta Transformación.

Desvíos y mal manejo de recursos: Así nacieron las acusaciones contra Ariadna Montiel

El 22 de agosto de 2023 presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esta acusación fue hecha por alguien del mismo partido que la arropó, se trata de Inés Parra Juárez, quien sostuvo que durante ese momento existieron desvios y anomalías por mal manejo de recursos en programas sociales.

Parra Juárez aseguró que el monto observado por presuntas irregularidades podría ascender a una cifra cercana a los 6 mil millones de pesos, derivado de inconsistencias detectadas en auditorías y revisiones administrativas.

Ariadna Montiel enfrenta acusaciones por mal manejo en programas sociales

Pagos indebidos, registros deficientes de beneficiarios y falta de comprobación en la entrega de recursos destinados a distintos programas sociales, son algunas de las manchas que ya enfrenta la titular de Morena.

En su momento, la legisladora afirmó que parte de estas irregularidades habrían sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en revisiones correspondientes a las cuentas públicas entre 2018 y 2021.

El discurso anticorrupción de Morena se manchó con las acusaciones a Ariadna Montiel

Como ya se hizo costumbre en el actual gobierno, su discurso no va acompañado precisamente de la acción, y es que entre acusaciones por narcotráfico en algunos de sus militantes, también surge este nuevo conflicto para Ariadna Montiel, que, si bien, las observaciones de la Audfitoriía Superior de la Federación no tienen desvios comprovados, sino hallazgos sin justificar, es importante encontrar fallas administrativas ante una fasa transparencia.

Hasta el momento, no hay una determinación oficial que confirme las acusaciones, y el caso continúa en proceso de revisión por las autoridades competentes.