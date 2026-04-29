Ariadna Montiel sale de la Secretaría del Bienestar; Leticia Ramírez toma el cargo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar; en su lugar, Leticia Ramírez Amaya asumirá el cargo a partir de este cambio anunciado en un mensaje difundido en redes sociales .

El anuncio se realizó durante un encuentro con coordinadores y delegados de programas sociales; ahí se informó que Ariadna Montiel deja la dependencia para avanzar en otras tareas dentro del movimiento, mientras que Leticia Ramírez tomará la titularidad de la Secretaría.

Cambio en la Secretaría de Bienestar

En el mensaje, la presidenta señaló que la decisión responde a una transición interna; indicó que Ariadna Montiel continuará participando en otras actividades relacionadas con el proyecto político, sin detallar funciones específicas.

Al mismo tiempo, confirmó que Leticia Ramírez será la nueva responsable de la Secretaría del Bienestar; destacó que se trata de una colaboradora cercana, con quien ha trabajado desde años anteriores en territorio y en distintas responsabilidades dentro del gobierno.

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Programas sociales del Bienestar se mantienen

Durante el anuncio, Sheinbaum subrayó que los programas sociales no tendrán modificaciones ; aseguró que los apoyos como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad continuarán operando con normalidad.

También recordó que estos beneficios forman parte de derechos establecidos, por lo que su continuidad está garantizada dentro del marco actual.

La transición no tendrá cambios en la operación

El relevo en la Secretaría de Bienestar ocurre sin ajustes en la estructura de los programas; los coordinadores territoriales y delegaciones seguirán con las mismas funciones en las entidades.

La presidenta indicó que el objetivo es dar continuidad a la operación de los apoyos sociales mientras se concreta el cambio de titular.

Leticia Ramírez asumirá la Secretaría de Bienestar tras este anuncio; su incorporación marca el inicio de una nueva etapa en la dependencia encargada de los programas sociales del gobierno federal.

Por su parte, Ariadna Montiel se despidió del cargo y agradeció la confianza durante su gestión.