¡Orion: la nave más poderosa de la historia! Así sobrevivirán los astronautas de Artemis II al “infierno espacial”

“Orion”, la nave espacial más avanzada jamás diseñada para astronautas, se encuentra lista para su debut tripulado en “Artemis II”. Esta cápsula de 11 mil 800 kilogramos, propulsará a cuatro astronautas alrededor de la Luna a velocidades, de 39 mil 400 kilómetros por hora, resistiendo temperaturas de 2 mil 760 grados Celsius en la reentrada.

Este coloso es desarrollado por Lockheed Martin bajo supervisión de la NASA , combina innovación en Inteligencia Artificial, escudos térmicos y sistemas autónomos para el “espacio profundo”. Su misión en para este 2026 es la de verificar capacidades para futuras bases lunares y viajes a Marte.

¿Cuál es la velocidad máxima de Orion en Artemis II?

"Orion" alcanzará hasta 51 mil 500 kilómetros por hora en su punto más lejano de la Tierra, gracias al cohete Space Launch System (SLS) y el Módulo de Servicio Europeo (ESM) de Airbus. El SLS genera “8.8 millones de libras de empuje”, superando al Saturno V.

Durante el vuelo de diez días, la nave ejecutará una trayectoria en "figura 8" alrededor de la Luna, cubriendo 2.25 millones de kilómetros sin asistencia externa.

¿Cómo resiste “Orion” el calor extremo de la reentrada?

El escudo térmico (ablacional) de "Orion", con mil 80 bloques de Avcoat, es el más grande y avanzado jamás volado.

Por si esto no fuera suficiente, esta nave soporta 90 veces la fuerza de la gravedad y picos de calor equivalentes a 12 veces la superficie del Sol; de hecho, esto fue validado en pruebas en túneles hipersónicos de NASA Ames.

En la misión Artemis II , la reentrada será a Mach 25, con la nave rotando para distribuir el calor. El ESM proporciona 33 mil libras de propelente para maniobras precisas.

¿Qué rol juega la Inteligencia Artificial y los sistemas de seguridad en “Orion”?

La IA autónoma de Orion usa algoritmos de aprendizaje automático para navegación, detectando fallos en milisegundos y ajustando trayectorias sin intervención humana.

Cuenta con cuatro computadoras redundantes y sistemas de aborto automático (LAS) capaces de rescatar la tripulación en tan solo 3 segundos desde su lanzamiento.

Su soporte vital cerrado recicla 93% del agua, además de que genera oxígeno vía electrólisis. Pruebas en Artemis I, efectuadas desde 2022, confirmaron supervivencia de 21 días en espacio profundo, con baterías y paneles solares ESM produciendo 11 kW.

¿Cuáles son las innovaciones únicas de “Orion” para espacio profundo?

Cabe decir que el Módulo ESM consta de:

Primer servicio espacial europeo, con 10 motores para propulsión y control térmico.

Detección de micrometeoritos: Cuenta con sensores láser que alertan impactos en tiempo real.

Comunicación láser: Pruebas con LLCD transmiten datos a 622 Mbps, 10 veces más rápido que la radio.

“Orion” mide 16.5 pies de alto por 12.5 pies de diámetro*, con espacio para cuatro astronautas en asientos ergonómicos. Su diseño modular permite “upgrades” para misiones a Marte durante la década de 2030.

¿Por qué “Orion” es clave para el futuro de Artemis?

Con Artemis II se probará a “Orion” en condiciones reales, habilitando a “Artemis III”, que pretende un alunizaje en 2027, con Starship de SpaceX. Cabe recordar que hasta 2025, la NASA invirtió 20 mil millones de dólares en “Orion”, posicionándola como pilar del denominado “Gateway lunar”.

Expertos como el ingeniero jefe de “Orion”, Jim Bray, destacan su robustez: "Orion está diseñada para lo desconocido del espacio profundo". Esta nave no solo lleva astronautas al espacio profundo, sino que redefine la exploración humana; ¿Listo para el regreso a la Luna?

