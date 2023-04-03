NASA anuncia a la tripulación de la misión Artemis II

La NASA anunció a los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II que por primera vez en más de 50 años llevará al ser humano a la Luna. En esta misión no alunizarán, ni orbitarán el satélite. El vuelo tendrá como objetivo principal probar nuevos sistemas y procedimientos, así como nuevas tecnologías. En esta misión la NASA participa en colaboración con la Agencia Espacial Candiense, CSA por sus siglas en inglés.

La primera mujer, la primera persona de color entre los tripulantes

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:



Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson (@Astro_Jeremy), Mission specialisthttps://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 3, 2023

El comandante Reid Wiseman quien en 2014 fue ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional, encabeza la misión, Victor Glover quien en 2013 participó en varios proyectos de la NASA como misión Crew I y SpaceX será el piloto y los especialistas que son Cristina Koch quien fue la primera ingeniera eléctrica del Instituto Goddard de Estudios Espaciales y que fue la primera mujer en realizar una caminanta espacial y finalmente Jeremy Hansen, un expiloto de combate y aunque esta será su primera misión espacial, el trabaja en el entrenamiento de astronautas.

¿Para qué vuelven a la Luna?

La prueba de vuelo de Artemis II, la cual tendrá una duración de unos 10 días, será lanzada a bordo del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA para demostrar los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion y validar las capacidades y técnicas necesarias para que los humanos puedan vivir y trabajar en el espacio profundo.

The Artemis team members pose for a photo at an NASA event during which the crew of the Artemis II space mission to the moon and back is announced in Houston, Texas, U.S., April 3, 2023. REUTERS/Go Nakamura|GO NAKAMURA/REUTERS

La misión Artemis II sentará las bases para la llegada de la primera mujer y la primera persona de color a la Luna mediante el programa Artemis, allanando el camino para futuras misiones de exploración humana a largo plazo a la Luna y, más adelante, a Marte. Este es el enfoque de exploración “de la Luna a Marte” de la NASA.

En un comunicado la NASA informó que utilizará tecnologías innovadoras para explorar más de la superficie lunar que nunca antes. "Colaboraremos con socios comerciales e internacionales y estableceremos la primera presencia a largo plazo en la Luna. Luego, usaremos lo que aprendamos en la Luna y sus alrededores para dar nuestro próximo gran salto: enviar a los primeros astronautas a Marte".

¿Cuál fue la misión Artemis I?

La misión Artemis I, lanzada en noviembre pasado fue el primer paso para que el ser humano pudiera volver a la Luna. Se trató de una misión no tripulada del cohete Space Launch System que llevó a la nave espacial Orion a la Luna en un viaje de ida y de regreso.

