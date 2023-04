NASA anuncia a la tripulación de la misión Artemis II

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:



Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson (@Astro_Jeremy), Mission specialisthttps://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu