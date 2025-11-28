Convoy armado desata balacera y mata a oficial federal en Ixtlahuacán, Jalisco

Una jornada nocturna marcada por la violencia y los accidentes se vivió este viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche). El saldo es de un oficial fallecido en cumplimiento de su deber, otro herido, un aparatoso accidente por alcohol y el incendio de maquinaria pesada en pleno centro tapatío.

Ixtlahuacán de los Membrillos: Enfrentamiento deja un policía muerto

El hecho más grave ocurrió en la carretera Santa Rosa - La Barca, a la altura del entronque al poblado El Rodeo. Elementos de seguridad detectaron un convoy de tres camionetas de lujo color blanco con sujetos armados.

Al marcarles el alto, los civiles abrieron fuego con armas de grueso calibre, desatando un intenso tiroteo.



Saldo: Un oficial perdió la vida en el lugar tras recibir múltiples impactos y otro más resultó herido, siendo trasladado a un hospital de tercer nivel en Guadalajara.

Los agresores: Lograron escapar rumbo al poblado de Atequiza. A pesar del despliegue de policías de Chapala, Jocotepec, Estatales y Federales, no hubo detenidos.

🔴#IMPORTANTE | Agredieron con arma de fuego a oficiales federales sobre la carretera Santa Rosa - La Barca a la altura del entronque al Rodeo en Ixtlahuacán de los Membrillos, un elemento perdió la vida y otro más resultó herido.



Tlaquepaque: Jóvenes ebrios vuelcan en Periférico Sur

La fiesta terminó en desastre para dos hombres y una mujer que circulaban bajo los influjos del alcohol sobre Periférico Sur y Carretera a Chapala, en la colonia La Duraznera.

El conductor perdió el control e impactó el vehículo contra la "cola de caimán" (división de carriles), provocando que el auto terminara con las llantas hacia el cielo.



Rescate: Bomberos y policías viales acudieron al sitio. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, solo daños materiales cuantiosos.

Evidencia: Al interior del auto se encontraron envases de bebidas embriagantes.

Centro de Guadalajara: Arde grúa frente a la Catedral

El pánico se apoderó momentáneamente de la Zona Centro cuando las cámaras del Escudo Urbano detectaron una columna de humo en Avenida Hidalgo y el Corredor Alcalde.

Una grúa de grandes dimensiones, que realizaba mantenimiento al cableado eléctrico del Trolebús, sufrió un accidente operativo. El brazo metálico tocó los cables de alta tensión, provocando un cortocircuito que incendió la unidad.

