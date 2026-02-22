EN VIVO: Últimas noticias sobre la detención y abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, y todo lo qué está pasando en Guadalajara y otras regiones de Jalisco hoy
Tenemos las últimas noticias en vivo sobre los bloqueos y todo lo que pasa en Jalisco y estados aledaños tras el abatimiento de “El Mencho"; aerolíneas cancelan vuelos.
En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo y en tiempo real sobre la detención y muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como todo lo que pasa en Guadalajara y otras regiones del estado hoy domingo 22 de febrero de 2026, luego de que fuerzas federales concretaron un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.
Abaten a “El Mencho”: últimas noticias sobre la caída del líder del CJNG
Sucursales del Banco del Bienestar dañadas tras abatimiento de "El Mencho"
Al menos 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco están dañadas tras hechos violentos después del operativo que dio con el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.
Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y…
AFAC informa que operaciones en aeropuertos siguen con normalidad
La Agencia Federal de Aviación Civil informó que, tras los bloqueos en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino a Puerto Vallarta desviaron sus vuelos; no obstante, señala que las terminales aéreas siguen operando con normalidad.
Viva Aerobús cancela vuelos desde y hacia Puerto Vallarta
La aerolínea Viva Aerobús informó que canceló tres vuelos para hoy:
- VB4341 Puerto Vallarta a Monterrey.
- VB 9144 Toluca a Puerto Vallarta.
- VB 9145 Puerto Vallarta a Toluca.
Estrella Roja suspende corridas de autobuses
La línea de autobuses Estrella Roja informó que suspende las operaciones hacia todo el país hasta nuevo aviso. Añadió que los boletos podrán ser válidos en cualquier día y horario, una vez que las operaciones sean reanudadas, lo que anunciarán por sus medios oficiales.
Suspenden clases y eventos masivos en Jalisco
Este lunes se cancelarán las clases presenciales en todo el estado de Jalisco, informó el gobernador Pablo Lemus. Añadió que hoy domingo 22 de febrero quedarán cancelados todos los eventos masivos.
CONCANACO emite recomendaciones tras bloqueos en carreteras
CONCANACO SERVYTUR emitió recomendaciones a los empresarios debido a los bloqueos en diversas carreteras del país. Aseguraron que están en coordinación con las autoridades de las entidades para el intercambio de información y atención oportuna a empresas y negocios familiares, señalaron en un comunicado.
Los buenos son más fuertes que los malos: Christopher Landau
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, reconoció el operativo que dio con el abatimiento de "El Mencho". Es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos", escribió en su perfil de la red social X.
Vuelos de Volaris a Puerto Vallarta están cancelados
Los vuelos de la aerolínea mexicana Volaris desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta están cancelados para este domingo 22 de febrero de 2026. La empresa pide a los viajeros estar pendientes de sus correos electrónicos
Ejército confirma abatimiento de "El Mencho"
Por medio de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de tres integrantes del CJNG como parte de un operativo contra el líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. "El Mencho" es uno de los abatidos, pero destacó que las autoridades correspondientes harán las labores de identificación.
Suspenden corridas de autobuses en la Terminal del Norte en CDMX hoy
Las corridas de autobuses en la terminal del Norte de la Ciudad de México están canceladas este domingo 22 de febrero de 2026. Diversas empresas piden contactar a sus portales o personal en taquillas.
Suspenden clases en Nayarit tras la detención de "El Mencho"
El gobierno del estado de Nayarit anunció la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior para el lunes 23 de febrero de 2026 para "salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, personal docente y administrativo".
¿El aeropuerto de Manzanillo está operando pese a los bloqueos en carreteras de Colima?
El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto de Manzanillo, Colima, informó que hay dificultades en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos para este domingo 2 de febrero de 2026.
Estados Unidos emite alerta a ciudadanos tras detención y muerte del líder del CJNG
El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos buscar resguardo si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.
El gobierno estadounidense pide evitar zonas con actividad de las fuerzas de la ley, buscar refugio y evitar movimientos innecesarios.
Air Canada suspende vuelos a Puerto Vallarta hoy 22 de febrero
La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de sus operaciones por este día domingo 22 de febrero de 2026 "debido a la situación actual de seguridad" en Puerto Vallarta, Jalisco.
Hay bloqueos en cuatro aeropuertos de México tras abatimiento de "El Mencho"
Al menos cuatro aeropuertos presentan bloqueos: Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco, Reynosa, Tamaulipas y el Aeropuerto del Bajío, en Guanajuato. La aerolínea Viva Aerobús pide a los usuarios tomar previsiones.
Suspenden partido de Liga MX Femenil en Jalisco hoy
La Liga MX Femenil informó que el partido que se disputaría este domingo en el Estadio Akron la tarde de este domingo quedó reprogramado. El encuentro sería entre los clubes Guadalajara y América.
Cierran Aeropuerto de Guadalajara tras operativo contra "El Mencho"
El Aeropuerto de Guadalajara está cerrado a las operaciones tras el operativo que resultó en el abatimiento de "El Mencho" este domingo.