Bancos de EU en alerta roja ante ola de ciberataques ligados a la tensión con Irán

Los bancos de Estados Unidos se encuentra en alerta reforzada ante el riesgo de ciberataques, en medio de la creciente tensión bélica entre Washington e Irán. Ejecutivos del sector y analistas coinciden en que los conflictos geopolíticos suelen detonar un repunte en las amenazas digitales, especialmente contra infraestructuras críticas como bancos, bolsas y sistemas de pagos.

Muerte de Ali Khamenei desata escalada y eleva riesgo de represalias cibernéticas

El detonante más reciente fue la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante un ataque aéreo el pasado fin de semana. El hecho ha desatado una nueva escalada en Medio Oriente, generando volatilidad en los mercados globales y encendiendo las alarmas sobre posibles represalias en el terreno cibernético contra objetivos estadounidenses.

Todd Klessman, directivo de ciberseguridad en SIFMA, aseguró que el sector permanece “vigilante y preparado para responder en todo momento”, particularmente cuando el riesgo digital se intensifica por factores internacionales.

La organización realiza ejercicios anuales para garantizar que las firmas puedan operar incluso bajo emergencias cibernéticas de gran escala.

Bancos refuerzan defensa digital ante posible ola de ciberataques vinculados a Irán

De acuerdo con evaluaciones de inteligencia estadounidense, existe la posibilidad de que grupos de “hacktivistas” alineados con Irán ejecuten ataques de bajo nivel, como ofensivas de denegación de servicio distribuido (DDoS), que consisten en saturar servidores con tráfico malicioso hasta dejarlos inoperantes.

La calificadora Morningstar DBRS advirtió que, aunque los mayores riesgos para bancos globales podrían ser indirectos —como el alza sostenida en los precios del petróleo o tensiones en los mercados crediticios—, las amenazas cibernéticas también podrían incrementarse. En la misma línea, el banco de inversión Lazard subrayó que Irán ha demostrado en el pasado disposición para emplear capacidades digitales contra objetivos comerciales, incluidos sistemas financieros.

Un informe de 2025 del Financial Services Information Sharing and Analysis Center reveló que el sector financiero fue el principal blanco de ataques DDoS en 2024, en un contexto marcado por conflictos como los de Gaza y Ucrania, que impulsaron el hacktivismo global.

Aunque no se han registrado interrupciones masivas recientes por ataques hostiles, sí existen antecedentes de impactos relevantes. En 2023, un ataque de ransomware afectó la unidad estadounidense del Industrial and Commercial Bank of China, lo que provocó retrasos en la liquidación de algunas operaciones con bonos del Tesoro.

Hoy, con la guerra en desarrollo y los mercados sensibles a cualquier sobresalto, la resiliencia operativa y la defensa digital se han convertido en la primera línea de protección del sistema financiero estadounidense.

*Con informacion de Reuters...