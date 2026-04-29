Gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a Rubén Rocha Moya por narcotráfico

En un anuncio histórico, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales.

La acusación alega que los imputados utilizaron sus cargos públicos para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico de la facción de los "Chapitos" (hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán), dentro del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos de millones de dólares.

Acusan a Rubén Rocha Moya y funcionarios por narcotráfico:

Además de Rubén Rocha Moya, entre los señalados por el gobierno norteamericano figuran:



Enrique Inzunza Cázarez ( Senador de Morena por Sinaloa

( Enrique Díaz Vega (Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa)

(Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa) Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General de Sinaloa)

(Vicefiscal General de Sinaloa) Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad de Sinaloa)

(Exsecretario de Seguridad de Sinaloa) Juan de Dios Gámez Mendívil (Presidente municipal de Culiacán)

(Presidente municipal de Culiacán) Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA).

(Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA). Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)

(Exjefe de la Policía de Investigación) Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación

(Exjefe de la Policía de Investigación José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal)

Los cargos incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como delitos relacionados con armas de fuego.

#ÚLTIMAHORA | El Gobernador de Sinaloa, @rochamoya_, y otros nueve funcionarios mexicanos están acusados por Estados Unidos de crímenes relacionados al narcotráfico.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/RsLiweKAPw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

El esquema de corrupción de "Los Chapitos" con el gobernador de Sinaloa

Según el comunicado del Departamento de Justicia, la relación entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa fue fundamental para la expansión de la organización criminal.

Las acusaciones clave incluyen un apoyo electoral en las elecciones del 2021; "Los Chapitos" habrían ayudado a Rubén Rocha Moya a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.

Además, como gobernador habría asistido a reuniones con líderes del cártel para garantizarles impunidad y protección en la distribución de narcóticos; una acusación que ya había revelado el propio "Mayo" Zambada en una carta compartida desde Estados Unidos.

Funcionarios policiales vinculados con el Cártel de Sinaloa

Funcionarios policiales, como Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán), habrían puesto a disposición del Cártel de Sinaloa a los cuerpos policiales para realizar arrestos, secuestros y asesinatos.

Además, Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de Sinaloa, es acusado de recibir aproximadamente $11,000 USD mensuales por informar a los "Chapitos" sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

Van por Rocha Moya. El Departamento de Justicia de USA acusó a Rubén Rocha Moya de tráfico de drogas. Advierte que el gobernador de Sinaloa conspiró con el Cartel de Sinaloa enviar masivamente drogas a USA a cambio de sobornos y apoyos políticos. pic.twitter.com/UJkb9IbUtk — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) April 29, 2026

"Nadie está por encima de la ley": Fiscal en Estados Unidos

El Fiscal Jay Clayton fue enfático al señalar que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tanto éxito sin la colaboración de funcionarios corruptos. "Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo: no importa su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia", declaró.

Por su parte, la DEA destacó que el Cártel de Sinaloa es considerado una organización terrorista que utiliza el soborno para socavar las instituciones públicas.

La jueza de distrito Katherine Polk Failla ha sido asignada para llevar el caso.

El gobernador Rubén Rocha Moya es señalado por autoridades de EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto a otros funcionarios.



Las acusaciones incluyen tráfico de drogas, protección a operaciones criminales y presunta complicidad política.



El caso abre un nuevo… pic.twitter.com/bT2RkTmJBM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Embajada de Estados Unidos en México y Secretaría de Relaciones Exteriores reciben acusación vs. Rocha Moya

Tras el anuncio de los cargos penales en Nueva York, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una declaración a través del Embajador Ronald Johnson, subrayando el compromiso de ambos países con el Estado de derecho.

La Embajada tomó nota de los cargos contra el gobernador Rocha y enfatizó que combatir la actividad criminal transnacional es una prioridad para ambas naciones; de igual forma, reafirmó su intención de trabajar con las autoridades mexicanas para fortalecer las instituciones y promover la seguridad mutua.

Accountability for the Safety of Our Peoples 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/pWCSyp9k8l — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición; sin embargo, en un acto sin precedentes, en el titular del comunicado señalaron que "en los documentos no se anexan pruebas" y turnó la información a la Fiscalía General de la República.

"Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer", sentenció la SRE.