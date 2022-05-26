Mueren 11 bebés durante incendio en un hospital de Senegal

Un incendio en un hospital neonatal en la ciudad Tivaouane, Senegal, dejó 11 bebés muertos, informó el presidente Macky Sall.

“Acabo de enterarme, con dolor y consternación, de la muerte de 11 bebés recién nacidos”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Senegal y exigió una investigación.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022

El ministro de Salud, Abdoulaye Diouf Sarr, dijo a una televisora senegalesa que las investigaciones preliminares sugirieron que un cortocircuito había causado el incendio, pero no proporcionaron más detalles sobre cómo se desarrolló el siniestro.

Por su parte, el ministro de Interior de Senegal visitó el hospital donde murieron 11 bebés y pidió a todos los hospitales revisar los equipos de infraestructura dedicada a los recién nacidos que necesitan asistencia con máquinas para su cuidado.

Las autoridades gubernamentales indicaron que se puso en marcha un plan de respuesta de emergencia y se hacen arreglos para la asistencia de las familias de las víctimas.

Madre vive pesadilla por incendio en hospital de Senegal

Diali Kaba, una de las madres que perdió a su bebé durante el incendio de un hospital en Senegal relató la pesadilla que vivió al enterarse del accidente.

Este jueves, Diali despertó con la peor de las noticias, el hospital donde atendían a su hija de dos semanas de nacida se incendió y había 11 bebés muertos. Ella y su madre, Ndeye Absa Gueye, corrieron al nosocomio para averiguar cómo estaba la niña.

|Reuters

“Tengo aquí a mi nieta, lleva dos semanas aquí. He venido a ver si es una de ellas”, dijo la abuela de la bebé.

Unos minutos más tarde, Diali Kaba salió llorando. Su bebé estaba entre los muertos. Las dos mujeres se abrazaron, ambas llorando, hasta que ayudaron a Kaba a subir a un automóvil y la llevaron a su casa.

Hospitales de Senegal no cuentan con medidas de seguridad

Los expertos en salud pública han advertido en repetidas ocasiones que muchos hospitales africanos con fondos insuficientes y personal insuficiente se han visto superados por la pandemia de Covid-19, dejándolos incapaces de mantener estándares de seguridad aceptables.

La tragedia en Tivaouane se produce después de varios otros incidentes en los hospitales de Senegal que enfurecieron a la nación.

En abril, una mujer murió en trabajo de parto junto con su bebé por nacer después de que el personal del hospital se negara a realizar una cesárea.

El año pasado, cuatro bebés recién nacidos murieron en un incendio en un hospital en la ciudad norteña de Linguere, lo que provocó una protesta nacional.