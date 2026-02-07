BTS regresa y reafirma su dominio global en la música pop

Siete nombres, un ejército global y una espera que está muy cerca de terminar. BTS (Bangtan sonyeondan) está de regreso y el impacto ya se siente en la industria musical a nivel mundial.

Considerado el fenómeno que redefinió el pop contemporáneo, BTS se convirtió en la primera agrupación coreana nominada al Grammy y ha acumulado más de 26 récords Guinness, entre ellos el de su video Dynamite, que alcanzó 100 y 200 millones de reproducciones en tiempo récord.

Tras completar su servicio militar el año pasado, el grupo volvió a dominar la conversación digital con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio Arirang , que se consolidó como el más preguardado en la historia de las plataformas digitales especializadas en audio.

BTS y un regreso que pulveriza récords

El regreso de BTS no solo marcó el fin de una pausa obligatoria, sino que confirmó la fuerza de su base global de seguidores. Desde su anuncio, Arirang volvió a colocar al grupo en la cima de las tendencias y del consumo digital, reforzando su estatus como uno de los actos musicales más influyentes del mundo.

El desempeño del álbum, que está por lanzarse en marzo, reafirma que el fenómeno BTS no perdió impulso durante el periodo de servicio militar y que su regreso era uno de los más esperados de la industria.

México, territorio clave para BTS

México se ha consolidado como un mercado estratégico para las aspiraciones artísticas de BTS. La respuesta de ARMY volvió a ser contundente: la demanda de boletos superó cualquier expectativa.

El grupo se presentará en tierra azteca los días 7, 9 y 10 de mayo, fechas que servirán para confirmar que la llamada fiebre coreana mantiene una fuerza sostenida y masiva.

Solo 6 de cada 100 ARMYs lograron asegurar un lugar en los conciertos, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno.

Una gira que apunta a cifras históricas

La gira de BTS podría generar hasta mil millones de dólares, una proyección que coloca al grupo en la élite del entretenimiento global y refuerza su papel como uno de los motores económicos más fuertes del pop actual.

Más allá de los números, el regreso de BTS deja claro que el futuro del pop global sigue teniendo un nombre propio.