¡ARMY no perdona! El castigo de las fans de BTS para los supuestos revendedores en México

¡La venganza de ARMY! Tras la caótica venta de boletos para BTS en México, la reventa de entradas a altos precios y la falta de claridad, llevaron a las fans de la agrupación a tomar cartas en el asunto en contra de los supuestos revendedores.

El problema de la reventa de boletos se salió de control, pues las entradas alcanzan precios que van desde los 14 mil, 30 mil y hasta cien mil pesos.

Así fue la 'venganza' de ARMY contra los revendedores de boletos de BTS

A través de redes sociales, las ARMY mexicanas difundieron una lista con los nombres y teléfonos de los supuestos revendedores y estafadores , exhibiéndolos ante todo internet y demostrando el poder de las fanáticas de la agrupación surcoreana.

Como una forma de venganza, las fans registraron los datos de los supuestos revendedores a diferentes universidades privadas para que recibieran llamadas y mensajes de las instituciones.

Otras de las acciones que tomaron en contra de los revendedores y estafadores fueron ingresar los datos del estafador en cursos de idiomas en empresas privadas y cursos online.

Esta práctica sorprendió a millones de usuarios de la plataforma, aplaudiendo la forma en la que las fans del grupo de K-Pop enfrentó a estas personas.

les dejo una lista de revendedores y estafadores, son más de 300, tengan cuidar y no compren a revendedores. NO SEAN PARTE DEL PROBLEMA. #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY#ARMYNoCompraReventa #NoCompresARevendedores#BTS_WORLDTOUR pic.twitter.com/KmCQcZBU7h — ✮ (@abbytaee) January 25, 2026

Crean memes sobre la venganza de ARMY a los revendedores

A pesar de todo el caos que ha generado la vista de BTS a México en 2026, las fans tomaron un respiro y crearon algunos memes sobre la situación de los revendedores.

El revendedor de boletos de BTS después de que las ARMY lo inscribieran en la UVM pic.twitter.com/8Qb8cV3kXJ — @LuisValLe (@LuisValLe_A) January 28, 2026

¿Qué está pasando con la reventa de boletos de BTS en México 2026?

Ante la falta de respuestas clara por parte de la boletera, las fans de BTS han creado una petición para expulsar a Ticketmaster y OCESA de México debido a las malas prácticas en la venta de entradas de los conciertos de la banda surcoreana y otros eventos masivos.

Hasta el momento, la petición ya cuenta con más de 200 mil firmas verificadas a tan solo cuatro días de haberse creado.

Por ahora, la boletara y la empresa organizadora no han dado una declaración oficial respecto a las acusaciones.