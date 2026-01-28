¡ARMY no perdona! El castigo de las fans de BTS para los supuestos revendedores en México
Las fans de BTS decidieron tomar medidas radicales en contra de los supuestos revendedores que abusan del amor de las fanáticas y venden entradas a precios altos.
¡La venganza de ARMY! Tras la caótica venta de boletos para BTS en México, la reventa de entradas a altos precios y la falta de claridad, llevaron a las fans de la agrupación a tomar cartas en el asunto en contra de los supuestos revendedores.
El problema de la reventa de boletos se salió de control, pues las entradas alcanzan precios que van desde los 14 mil, 30 mil y hasta cien mil pesos.
Así fue la 'venganza' de ARMY contra los revendedores de boletos de BTS
A través de redes sociales, las ARMY mexicanas difundieron una lista con los nombres y teléfonos de los supuestos revendedores y estafadores , exhibiéndolos ante todo internet y demostrando el poder de las fanáticas de la agrupación surcoreana.
Como una forma de venganza, las fans registraron los datos de los supuestos revendedores a diferentes universidades privadas para que recibieran llamadas y mensajes de las instituciones.
Otras de las acciones que tomaron en contra de los revendedores y estafadores fueron ingresar los datos del estafador en cursos de idiomas en empresas privadas y cursos online.
Esta práctica sorprendió a millones de usuarios de la plataforma, aplaudiendo la forma en la que las fans del grupo de K-Pop enfrentó a estas personas.
les dejo una lista de revendedores y estafadores, son más de 300, tengan cuidar y no compren a revendedores. NO SEAN PARTE DEL PROBLEMA. #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY#ARMYNoCompraReventa #NoCompresARevendedores#BTS_WORLDTOUR pic.twitter.com/KmCQcZBU7h— ✮ (@abbytaee) January 25, 2026
Crean memes sobre la venganza de ARMY a los revendedores
A pesar de todo el caos que ha generado la vista de BTS a México en 2026, las fans tomaron un respiro y crearon algunos memes sobre la situación de los revendedores.
El revendedor de boletos de BTS después de que las ARMY lo inscribieran en la UVM pic.twitter.com/8Qb8cV3kXJ— @LuisValLe (@LuisValLe_A) January 28, 2026
¿Qué está pasando con la reventa de boletos de BTS en México 2026?
Ante la falta de respuestas clara por parte de la boletera, las fans de BTS han creado una petición para expulsar a Ticketmaster y OCESA de México debido a las malas prácticas en la venta de entradas de los conciertos de la banda surcoreana y otros eventos masivos.
Hasta el momento, la petición ya cuenta con más de 200 mil firmas verificadas a tan solo cuatro días de haberse creado.
Por ahora, la boletara y la empresa organizadora no han dado una declaración oficial respecto a las acusaciones.
🇲🇽우리 멕시코 아미들이 공정한 환경에서 아티스트를 만날 수 있도록, 연대의 마음을 담아 함께 목소리를 내주세요 💜— 번역하는 레전드⁷⊙⊝⊜ :🅑🅣🅢⁷ (@BeautifulSoulB7) January 27, 2026
<티켓마스터를 통한 🇲🇽콘 티켓 판매 금지>를 위한 서명에 동참해 주세요!
지금 멕시코 아미들은 🇲🇽티켓마스터의 부당한 운영과 부패, 독점적 횡포에 맞서 힘겨운 싸움을… pic.twitter.com/S7d2lq4rDu