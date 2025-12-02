¡El Panzalupe Reyes ya llegó! Disfruta sin dolor de panza con Buscapina Duo

En México, lo nuestro, lo nuestro es comer y divertirnos. Y lo hacemos sin parar durante el Guadalupe Reyes, pero Buscapina entendió que este maratón se queda corto y en realidad comienza desde septiembre: creando así el Panzalupe Reyes.

Todo arranca con el doble Pozolazo en septiembre, y seguimos con el pan de muerto y chocolate en octubre. De ahí, ¡agárrense! Llegan las posadas, la cena navideña, el recalentado que nunca se salta, y claro, la Rosca de Reyes. La fiesta de sabor no termina hasta que encontramos al niño en la rosca y disfrutamos de unos buenos tamales para la Candelaria.

Es un recorrido gastronómico épico. Panzalupear lo llevamos en el ADN. Pero, ¿saben qué llega inevitablemente con tanta delicia? El dolor de panza y ese molesto retortijón.

Por eso, Buscapina Duo es el alivio oficial del Panzalupe Reyes, para que el disfrute no venga acompañado de dolor. Queremos que el consumidor sepa que no hay necesidad de aguantarse el dolor de panza.

Imagina que te sirves un doble pozolazo que acaba en dolorzazo, o que después de esa cena te preguntas: "¿Te panzaste con la cena?" Para esos momentos donde tu panza quiere parar la fiesta, necesitas al experto en retortijones: Buscapina Duo.

Alivio Desde la Raíz a partir de 15 Minutos

Buscapina Duo es la opción efectiva contra el dolor de panza porque no lo disfraza, sino que alivia el retortijón desde la raíz.

Alivio Rápido: Buscapina alivia el dolor de panza a partir de 15 minutos

Acción Enfocada: Actúa directamente en donde se origina el espasmo (o el retortijón) aliviando el dolor que causó.

Ya sabemos que te rifas con un "Chile en Nogada y que tu panza hace drama" o te preguntas si "¿Quiero esquites pa' que me desquite?“. Buscapina Duo te alivia para seguir disfrutando esta temporada de fiestas sin dolor.

Recuerda: ¡Con Buscapina Duo no dejes que te "lleve la tostada" y ten a la mano a tu aliado para el dolor de panza!

