Publicidad

Notas
HONOR 400 fotografía inteligente y set de edición automatizada con AI
El nuevo HONOR 400 llega a México con más de 40 funciones con Inteligencia Artificial que optimizan la experiencia fotográfica móvil y permite editar imágenes con un solo toque.
Dreame X50 Ultra ya se puede comprar en México más barata
La cámara AI con guía LED y la creación de imágenes en 3D garantizan una navegación precisa y evitan más de 200 tipos de obstáculos. Además, la X50 Ultra cuenta con asistente de voz inteligente.
Los granados de Xi'an conectan China y Asia Central
Los árboles son cuidados con atención por el personal encargado. “Los granados son resistentes a la sequía y pueden crecer en suelos pobres”.
Decididas Summit 2025: Transformación hacia un entorno más inclusivo para las mom-friendly
Si una mujer tiene que elegir entre la maternidad y su carrera profesional, como empresas y como sociedad, hemos fracasado, por eso la necesidad de trabajar en transformar esa realidad.
¿Viaje al Sol? La astronauta mexicana Katya Echazarreta podría liderar la próxima aventura cósmica
¿Viajar al Sol? Astronauta mexicana Katya Echazarreta lideraría este proyecto secreto.
Guanajuato avanza en su lucha contra la delincuencia: Conoce los resultados y operativos
Con más de 146,000 aseguramientos, Guanajuato avanza en su lucha contra el crimen organizado. Consulta los operativos y detenciones más recientes.
FUNO: Recibe Confirmación de Criterio para la OPI de Fibra Next
Fibra Uno y NEXT reciben luz verde del SAT para OPI de FIBRA industrial, abriendo oportunidades para crecer y fortalecer su portafolio en el mercado.
Fibra Uno fortalece su compromiso con la sostenibilidad y la confianza del mercado con la colocación de bonos quirografarios
Los recursos obtenidos se destinarán al pago anticipado del bono con vencimiento en enero de 2026. Esta estrategia le permitirá fortalecer su perfil financiero.
PubMatic y GroupM amplían su colaboración para potenciar el impacto en el mercado de LATAM
Con esta expansión, los clientes de GroupM tendrán acceso directo y preferencial al inventario de alta calidad de los editores que trabajan con PubMatic.
Banco Azteca refuerza su compromiso con las mujeres durante el mes rosa
A través de su campaña #SomosPrevención, Banco Azteca ofrece mastografías gratuitas y promueve la inclusión financiera con su cuenta SOMOS Débito.
¡Llega Chronos Derma! Una línea de Natura que revolucionará el cuidado de la piel
Natura sorprende con Chronos Derma, una línea de cuidado que revolucionará la rutina de belleza de todas las mujeres que buscan una piel más joven y saludable.
Entrevista exclusiva con el Director General de Magnet Telecommunications, Genaro García Cruz
“Me parece que México está frente a una gran oportunidad de demostrarle al mundo de qué somos capaces en materia de sustentabilidad en la industria de las telecomunicaciones”.
Videos
Los granados de Xi'an, los árboles que conectan China y Asia Central
Durante la temporada de crecimiento, se podan los brotes nuevos para equilibrar el crecimiento.
Guanajuato busca velar por la seguridad de las mujeres con dos iniciativas
En el estado de Guanajuato se busca impulsar dos iniciativas para velar por la seguridad de las mujeres. Esto es lo que se pretende lograr.
Yucatán da un paso hacia la energía limpia con iniciativa de Ley de Bienestar Energético
Yucatán se suma a la lucha contra el cambio climático. La iniciativa de Ley de Bienestar Energético promete un futuro más verde y sostenible. El Gobernador Joaquín Díaz Mena presentó los detalles.
¡El alma de México está en Michoacán! Un estado lleno de historia, arte y sabor
Un lugar lleno de encanto, gastronomía y tradición. Descubre por qué el estado de Michoacán es considerado el corazón de México.
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presenta su último Informe de Gobierno
Buena economía, educación, salud, inversión privada y transporte, fueron algunos de los logros que destacó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en su último Informe de Gobierno.
Arranca segunda jornada de “Limpiemos nuestro Edomex”: Busca reciclar llantas
La recolección de llantas es el objetivo de la segunda jornada de “Limpiemos nuestro Edomex”, en la cual participan 16 municipios. Estas son las acciones que se implementan.
¡Prepárate para vivir una experiencia única! Llegó el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano a Tamaulipas
El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Tamaulipas te espera con música, danza, arte y mucho más. Esto es todo lo que debes saber para disfrutar de este evento.
¡Arrancó el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato! Esto es lo que debes saber
¡Guanajuato se ilumina! Una nueva edición del Festival Internacional Cervantino ha comenzado. Te contamos algunas sorpresas de esta edición.
Gobernador de Tamaulipas destaca inversión de 13 mil mdp en obra pública durante su Segundo Informe
Durante el Segundo Informe de Gobierno de Tamaulipas, Américo Villareal destacó la multimillonaria inversión en obra pública de su administración.
Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes, presenta su Segundo Informe
La Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el Segundo Informe de su administración, en el que destacó los logros en materia de educación, salud y seguridad.
La Sierra Tarahumara celebra millonaria inversión que benefició a 5 mil familias de la zona
La Gobernadora del estado de Puebla, Maru Campos, informó de los avances en la Sierra Tarahumara, tras la histórica inversión de 200 millones de pesos.
¿Cómo no enamorarse? Hidalgo y sus Pueblos Mágicos conquistan el verano
Gastronomía, cultura y paisajes espectaculares son algunas cosas que encontrarás en los 7 Pueblos Mágicos del estado de Hidalgo este verano 2024.