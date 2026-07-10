La historia detrás de “Cuerpo sin alma": el homenaje de Carlos Rivera a un recuerdo familiar

Carlos Rivera aseguró que el verdadero valor de una canción esta en la capacidad de conectar con las personas y permanecer en su memoria a través del tiempo. El cantante recordó cómo un comentario de su padre lo llevó a grabar “Cuerpo sin alma” junto a IL Divo.

¿Cómo llegó a grabar “Cuerpo sin alma” Carlos Rivera?

Para Carlos Rivera, la musica no sirve de nada si para las personas no tiene un significado. Por eso el reto de un cantante es conectar con el público con temas que marquen sus días.

Menciona que cuando una canción toca el corazón de las personas, no lo sueltan nunca. “Por eso hay artistas que tienen 40 años, 50 años de carrera y la gente los quiere seguir viendo en conciertos”, menciona Carlos Rivera.

Un ejemplo de estas canciones es “Cuerpo sin alma”, escrita en 1974 por el italiano Ricardo Cocciante y que Carlos Rivera recientemente lanzó con IL Divo.

Rivera recordó que todo comenzó cuando propuso rescatar una canción que conoció gracias a su padre. Al compartir la idea, le preguntaron cómo conocía “Cuerpo y alma”, a lo que respondió que su papá solía escucharla y le tenía un gran cariño.

Incluso, recordó que en alguna ocasión le dijo que algún día él mismo grabaría esa canción, un comentario que con el tiempo terminó por hacerse realidad.

El cantautor, quien se encuentra en en gira por España, reconoce que la música es también una profesión compleja que puso a prueba muchos anhelos en su vida personal.

Cynthia Rodríguez el lugar seguro de Carlos Rivera

Carlos menciona que en el mundo artistico se vive mucho la soledad: “Yo me siento muy afortunado porque yo pensé en mi vida, dije yo me voy a quedar solo, cuando yo veo mi carrera ta enfocado en lo que hago, dije, nadie me va aguantar el paso”.

El cantante confesó que durante mucho tiempo pensó que su carrera le impediría encontrar a alguien que comprendiera el ritmo de su vida y que lo acompañara en ese camino.

Sin embargo, asegura que el destino lo sorprendió al conocer a Cynthia Rodríguez, con quien este año cumple una década de relación. El cantante describió a su pareja como su “lugar seguro”, su refugio y la persona que le brinda paz después de las giras, los escenarios y los aplausos.

Para él, llegar a casa y saber que hay alguien que lo abraza y lo valora más allá del artista es uno de los mayores logros de su vida.