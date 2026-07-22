Academia militarizada “Marina Doenitz”, el deslinde de las responsabilidades

Que no le busquen tres pies al gato. Los responsables de la privación de la vida de la joven de 13 años, Dafne Zapata, en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, son las autoridades educativas.

Nada tiene que ver la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni la formación castrense inscrita en el Sistema Educativo Militar (SEM) que se regula por la Ley de Educación Militar del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional .

Y no lo digo yo, “que no doy paso sin huarache”, lo dice claramente la Ley General de Educación y, de manera muy específica, los registros públicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Captura de pantalla del artículo 4 de la Ley General de Educación.|SEP.

De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP, la llamada “ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ” (con clave de centro de trabajo 28PST0049L) es una escuela secundaria técnica particular del turno matutino.

Academia militarizada de Marina Doenitz.|Captura de pantalla.

Por lo tanto, actividades académicas, prácticas extracurriculares y cursos de verano de esta escuela secundaria deben contar con el aval, autorización y verificación de la SEP y la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas. Ni más ni menos.

¿Valemadrismo o corrupción?

Sin embargo, queda clara una cosa: la omisión mata… Y si no es omisión es auténtico “valemadrismo” o una cuestión de cohecho en un México donde la corrupción alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) .

A 7 años de distancia, cómo pesa la frase lapidaria: “ Para el servicio público se necesita 99% de honestidad y 1% de capacidad ” cuyo autor no vale la pena mencionar, aunque ustedes saben muy bien de quién se trata.

#JusticiaParaDafne