Sueros vitaminados en Hermosillo: suben a 8 los muertos, buscan al médico

Hay actualización importante en el terrible caso de los sueros vitaminados de Hermosillo Sonora. Esta es información de la Secretaría de Salud.

El número de muertos ya aumentó a ocho y hoy se sabe que el total de pacientes afectados no fue de 9, sino de 11. Sí, 11 pacientes afectados por estos sueros vitaminados. Ocho ya murieron, uno sigue hospitalizado muy grave y a dos ya les dieron de alta.

¿Qué causó la muerte de los pacientes en Hermosillo, Sonora?

Este informe de la Secretaría de Salud también da datos importantes. Se sabe que lo que ocurrió fue una contaminación bacteriana que terminó provocando una sepsis en los pacientes, es decir, una infección muy grave que boca que los órganos colapsen.

Lo que todavía no se sabe es si los sueros ya venían contaminados con una bacteria o la contaminación ocurrió mientras los preparaban durante la preparación o la manipulación de estos sueros.

¿Qué contenían los sueros aplicados?

Por cierto, también la Secretaría de Salud está confirmando que los sueros no solamente contenían vitaminas, sino también una sustancia que se promociona como células madre.

La Secretaría de Salud también confirma que todo ocurrió en la misma clínica y en las manos del mismo doctor que, por cierto, ya fue identificado, Jesús Maximiano tiene una orden de aprehensión y una orden de búsqueda nacional internacional por dos delitos homicidio culposo y negligencia médica.

Cada vez están saliendo más testimonios de pacientes que describen cómo era el interior de esa clínica. Algunos dicen que había presencia de mosquitos que el personal médico incluso comía mientras manipulaba los sueros y que algunos también llegaron a ver a niños canalizados recibiendo este tipo de tratamiento.

Es un terrible caso que está abriendo un debate. ¿Sirven o no sirven estos suelos vitaminados? Si sirven, en qué casos, cuándo aplicarlos y cómo aplicarlos. Así como ¿Quién puede aplicarlos? Son preguntas que están empujando una investigación detallada en este caso, que ya dejó hasta ahora ocho muertos.

