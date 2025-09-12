¡Es un golpe devastador! Gobierno de CDMX publica lista errónea de fallecidos
La Secretaría de Salud de CDMX reconoció que se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia, quien está en el Hospital Magdalena de las Salinas.
Un padre y su hija, de apenas 10 años, asaltan una iglesia, pero más allá del robo, este hecho plantea una dolorosa pregunta sobre la descomposición social en México.
En cualquier país es fundamental la libertad de expresión, lamentablemente eso no pasa en Nicaragua, ahí el periodismo oficialista dicta qué ven los ciudadanos.
Un “coyote” reveló a FIA cómo es que logran pasar a personas migrantes desde Chihuahua, México, a Estados Unidos de forma ilegal y a donde los llevan.
Un albergue ubicado en Tijuana recibe amenazas por proteger a las y los migrantes que acuden a ellos en busca de ayuda para obtener su asilo político en EU.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) realizó un sondeo para saber qué piensan los migrantes sobre la ayuda de 110 dólares mensuales del gobierno mexicano, ¿qué dijeron?
Día Mundial del Agua:”si te falta el agua, te falta la vida. Cuidarla se convierte en un verdadero acto de amor”, revela el conductor de TV Azteca
Conoce con Otoniel Martínez los testimonios de familiares de rehenes y sobrevivientes al conflicto en Israel, reunidos en el documental “Franja en Guerra”.
Los pueblos mágicos en México han enfrentado una serie de hechos delictivos; el más reciente involucra a funcionarios que suman 24 horas secuestrados.
La libertad conquistada incluso para palestinos, que llegan a Tel Aviv, Israel, corre peligro ante políticos que buscan frenar a la comunidad LGBT+