Inician CDMX y Edomex operativo de seguridad “Zaragoza Segura”

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el del Estado de México (Edomex) , las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tláhuac y los municipios de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chicoloapan y Chalco pusieron en marcha el Operativo Zaragoza Segura, en el que fueron desplegados 530 policías.

Al encabezar el arranque del operativo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el objetivo es hacer de la Calzada Ignacio Zaragoza, y su continuidad hacia el Estado de México, una zona segura, así como las colonias alrededor de esta arteria.

"El objetivo es que todas las personas que se transportan en esta zona, tengan un transporte seguro, que no vivan los problemas que hemos visto, en donde hay, a veces, robo con violencia, robo sin violencia, sino que puedan tener un traslado seguro.En esta avenida se trasladan alrededor de 2 millones de habitantes en transporte público y lo que queremos es que sepan que están seguros, que sus familias están seguras y que pueden contar con todos los niveles de gobierno para poder desarrollar su vida en paz", dijo.

La mandataria de la CDMX detalló que los elementos de seguridad vigilarán la zona de manera permanente a través de un mecanismo itinerante -en distintos lugares y en distintos momentos- establecido con base en trabajos de inteligencia.

“Lo que hemos hecho es analizar dónde están los delitos, qué tipo de delitos había en esta zona y lo que encontramos es que el mayor delito en esta zona es principalmente el robo de vehículo y el robo a transporte público. Aquí transitan transporte de la Ciudad de México, transporte foráneo y transporte del Estado de México y el objetivo es que todas las personas que se transportan en esta zona tengan un transporte seguro”.

Claudia Sheinbaum destacó que la seguridad es un tema que no debe politizarse, por lo que se trata de una estrategia coordinada con el Gobierno de México a través de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); el Gobierno del Estado de México, así como los municipios mexiquenses de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chicoloapan, Chalco, y las Alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tláhuac.

530 policías desplegados en operativo de seguridad

De los 530 policías que serán desplegados, 330 elementos son de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y 200 de la Secretaría de Seguridad de Edomex .

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, destacó que el cúmulo de esfuerzos realizados entre ambos estados han materializado una tendencia a la baja en el delito de robo a transporte público.

“Este objetivo, este ejercicio, lo que busca es que la tendencia tenga una pendiente mucho más pronunciada, es decir la baja sea más profunda, sea más grande. En este sentido, de enero a agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2021, la inmensa mayoría de los municipios que colindan con la capital del país presentan una baja en la incidencia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, recordó que a partir de este 6 de octubre la estrategia contará con un estado de fuerza desplegado en 44 puntos de revisión y con presencia en la Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita-Iztapalapa.

“En la Calzada Ignacio Zaragoza, contaremos con 19 puntos de revisión y 15 puntos de presencia, los cuales comprenderán zonas de ingreso y salida de la Ciudad de México. En la Calzada Ermita-Iztapalapa instalaremos ocho puntos más de revisión y dos de presencia”, dijo.

El despliegue, señaló, garantizará dar respuesta inmediata a cualquier denuncia ciudadana. En tanto que, los choferes y pasajeros de las rutas de transporte identificarán la presencia policial. Además de que un helicóptero Cóndor hará sobrevuelos en diferentes horarios y mantendrá comunicación permanente con el mando terrestre.

Operativo se realizará con apegó a derechos humanos

Como parte del Operativo Zaragoza Seguro se realizan —en total apego a los Derechos Humanos y de manera respetuosa— revisiones preventivas y aleatorias a usuarios de transporte público para detectar la posible portación de objetos que puedan ser utilizados para la comisión de delitos.

Finalmente se detalló que se atenderán denuncias, emergencias y hechos delictivos en coordinación con los operadores del C5 y del C2 de la Zona Oriente; y se difundirán recomendaciones a las y los usuarios de transporte público.