¿Qué pasa si voto por un candidato no registrado en elecciones 2024?

Conforme se acerca más la jornada electoral del domingo 2 de junio, surgen muchas preguntas de cómo marcar correctamente la boleta electoral, además, las personas señalan una figura que muchas veces puede pasar desapercibida, la de un candidato no registrado que se muestra en una casilla en la boleta.

Para las próximas elecciones, la boleta electoral para la presidencia contará con siete casillas, tres para la candidata Claudia Sheinbaum, por la coalición Morena, PT y Partido Verde; tres para Xóchitl Gálvez por PRI, PAN y PRD y uno para Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano; sin embargo, las personas también pueden marcar la casilla de “candidato no registrado”.

🙋🏻‍♀️ ¿Ya sabes cómo votar este #2DeJunio? Conoce las distintas formas en las que puedes ejercer tu voto en estas #Elecciones2024MX 🗳️ pic.twitter.com/BcyzBS572f — @INEMexico (@INEMexico) May 7, 2024

¿Qué pasa si voto por un candidato no registrado?

En el artículo 279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que el elector podrá marcar la boleta en el cuadro que corresponda al partido político de su preferencia, o bien, anotar el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

De esta manera, se establece que un voto para un candidato no registrado no significa un voto nulo, pues en el artículo 291 se menciona que estos sufragios deben de ser asentados en el acta por separado; sin embargo, tampoco son considerados como “validos”, pues estos candidatos no se registraron previamente, por lo que el Tribunal Electoral analiza caso por caso.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) la población puede escribir el nombre de un candidato no registrado, pero es importante tomar en cuenta algunas consideraciones. Como que los candidatos no registrados tendrán que cumplir con los requisitos preestablecidos para los candidatos que sí se registraron en caso de ganar el cargo.

Piden regular la figura de “candidato no registrado”

En 2022, diversos diputados pidieron regular la figura de “candidato no registrado” en la próxima reforma político-electoral. Es fundamental recordar que la última que se hizo fue la de 2014.

Subrayaron que cuando un candidato no registrado gana la mayoría de votos, las autoridades electorales no le entregan constancia de mayoría, sino que se la otorgan al segundo lugar y “los candidatos no registrados no tienen la posibilidad de impugnar esos hechos ante los tribunales electorales porque la figura no está regulada":