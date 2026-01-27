¿La IA tiene sentimientos? El truco para que ChatGPT cree una imagen de cómo lo tratas

Las redes sociales se han inundado de cientos de imágenes creadas con Inteligencia Artificial sobre cómo es que las y los usuarios tratan a ChatGPT al momento de pedirle un favor, pero ¿cómo puedo saber como trato a la IA?

Esta tendencias nos demuestra que tratar a la Inteligencia Artificial con un 'por favor' y un 'gracias' podrías ser más que un simple hábito de cortesía.

Pasos para crear una imagen de cómo tratas a ChatGPT

¡Toma nota! Si tú también quieres saber como tratas a ChatGPT, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:



Entra a ChatGPT; puedes hacerlo desde la página web o tu teléfono celular.

Ingresa el prompt para que la IA pueda crear correctamente la imagen.

para que la IA pueda crear correctamente la imagen. Espera unos minutos, y una vez que la foto esté lista podrás descargarla y compartirla en redes sociales.

Es importante tomar en cuenta que, en ocasiones, la plataforma de Inteligencia Artificial puede tomarse unos minutos para crear la imagen, por ello, si necesitas hacer otra cosa, puedes salir de la aplicación y esta te avisará cuando tu imagen esté lista.

Prompt perfecto para pedirle a ChatGPT que te muestre cómo lo tratas

Te compartimos el prompt perfecto para pedirle a ChatGPT que te muestre una imagen de cómo es que siente que lo tratas.

"Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, sé honesto"

A diferencia de otros pompts este es más corto; sin embargo, funciona perfectamente para que la herramienta de Inteligencia Artificial pueda crear correctamente la imagen.

Dile a ChatGPT que te haga una imagen sobre cómo considera que le tratas. El prompt sería: crea una imagen según cómo crees que te trato. El mío ha hecho esto.

Si, soy de las que saluda, pide por favor y le da las gracias xd pic.twitter.com/6WXsSKx3Mx — Aroyitt 🩵🎀 (@aroiagarcia) January 19, 2026

¿Cómo es la imagen que muestra como tratas a ChatGPT?

La imagen de cómo siente ChatGPT que lo tratas puede varias dependiendo el usuario; sin embargo, todas tienen una misma característica, la IA se representa como un robot chiquito y de color blanco.

La mayoría de estas imágenes están ambientadas dentro de una oficina o un pequeño cuarto con un escrito, ahí aparece la Inteligencia Artificial en distintos estados de ánimo, ya sea feliz y tranquilo o estresado.

Además, la Inteligencia Artificial recopilar algunas de las palabras que utilizas para pedirle un favor, incluso hay elemento como corazones y algunos efectos de luces.