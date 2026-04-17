¿Se puede revertir el envejecimiento? Científicos revelan CLAVE que podría cambiarlo todo

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts dio un paso clave en la comprensión del envejecimiento humano. Según un reciente estudio publicado en la revista científica Nature, el envejecimiento no se debe únicamente al desgaste del cuerpo, sino a la pérdida de información dentro de nuestras células.

El trabajo, liderado por los científicos Yuan Cheng y Ryan Liu, propone una idea innovadora, ya que señalan que el cuerpo humano funciona como un sistema basado en instrucciones, similar a un manual.

¿Cómo funciona el envejecimiento según este estudio?

De acuerdo con la investigación, el problema del envejecimiento no es que el cuerpo pierda sus “piezas”, sino que las células dejan de interpretar correctamente la información que ya poseen.

Los científicos señalan que es como el hecho de tener un libro completo, pero con el índice desordenado. Es decir, los órganos siguen teniendo la capacidad de funcionar, pero no reciben las instrucciones adecuadas.

Esto podría explicar por qué aparecen enfermedades asociadas a la edad, incluso cuando los tejidos no están completamente dañados.

¿Se puede revertir el proceso del envejecimiento?

El hallazgo más relevante es que la información celular no desaparece por completo, por lo que se abre una puerta para recuperarla. Y es que los científicos ya lograron reprogramar células en ratones, y con esto se logró recuper algunas características más jóvenes. De hecho, en sus experimentos observaron una regeneración de tejido muscular, además de una mejora en funciones del páncreas

Cabe señalar que estos resultados sugieren que el envejecimiento podría ser parcialmente reversible mediante terapias celulares; y el siguiente paso será probar esta tecnología en humanos.

Terapias celulares: ¿Cuándo podría aplicarse en humanos?

Según el equipo científico, uno de los primeros objetivos será tratar enfermedades como el daño al nervio óptico asociado al glaucoma. Si los resultados son positivos, esta línea de investigación podría derivar en nuevos tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad.

Este descubrimiento representa un profundo cambio en la forma de entender el envejecimiento, pasando de una visión de desgaste inevitable a una basada en información celular recuperable. Expertos consideran que este enfoque podría revolucionar la medicina regenerativa en los próximos años. Si el envejecimiento pudiera ralentizarse e incluso revertirse, ¿cómo revolucionaría nuestra forma de vivir, trabajar y entender la vida?