¿Juventud eterna? Científicos revierten el envejecimiento en ratones

Científicos en Boston, Estados Unidos, lograron revertir el envejecimiento en ratones, quienes lograron recuperar la vista, desarrollaron cerebros más inteligentes y recuperaron tejido muscular y renal más sano.

Los expertos indicaron que el experimento demostró que el envejecimiento es un proceso que se puede revertir debido a que “nuestros cuerpos guardan una ‘copia de seguridad de nuestra juventud’”, indicó David Sinclair, autor principal del estudio, junto a otros expertos de la universidad de Harvard.

El médico explicó que para lograr revertir el envejecimiento utilizaron proteínas que lograron convertir una célula adulta en célula madre; es decir, consiguieron que las células viejas se transformaran en sus versiones jóvenes.

"Creemos que se trata de una pérdida de información, una pérdida de la capacidad de la célula para leer su ADN original, de modo que olvida cómo funcionar, del mismo modo en que se puede corromper el software en una computadora vieja. Yo lo llamo la teoría de la información del envejecimiento", indicó Sinclair.

Delighted to share with you our latest paper. Here, we test the hypothesis that aging may be driven by DNA damage-induced changes to the epigenome. Mightbe due to a glitch in the software of the body that causes it to malfunction, which can be fixed with a reboot?👇 1/ pic.twitter.com/HYmIbidO1v — David Sinclair (@davidasinclair) January 12, 2023

Jae-Hyun Yang, otro de los científicos, indicó que el estudio podría transformar el envejecimiento y crear nuevos tratamientos para enfermedades relacionadas a este proceso.

¿Cómo se revierte el proceso de envejecimiento?

Sinclair comenzó con el estudio para el frenar el envejecimiento cuando era un estudiante de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde descubrió la existencia de genes para controlar el proceso

Añadió que aunque la investigación la realizó en ratones, el gen que controla el envejecimiento existe en todas las criaturas, por lo que también podría funcionar en humanos.

“Empezamos con ese ratón cuando yo tenía 39 años. Ahora tengo 53 años y hemos estado estudiando ese ratón desde entonces. Si la teoría del envejecimiento de la información fuera incorrecta, obtendríamos un ratón muerto, un ratón normal, un ratón envejecido o un ratón con cáncer”.

Además, también lograron que ratones jóvenes envejecieran, afectando los tejidos del cerebro, los ojos, músculos, la piel, y riñones de los roedores.