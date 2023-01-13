tva (1).png
Última hora

Rubén Rocha Moya anuncia su regreso como gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia y supuestos vínculos con el narcotráfico

¿Juventud eterna? Científicos revierten el envejecimiento en ratones

Un grupo de científicos en Boston consiguió revertir el proceso de envejecimiento, incluidas las enfermedades por la edad, en ratones, sin causarles daños.

Científicos revierten envejecimiento en ratones
|Twitter @davidasinclair

Escrito por: Azteca Noticias

Científicos en Boston, Estados Unidos, lograron revertir el envejecimiento en ratones, quienes lograron recuperar la vista, desarrollaron cerebros más inteligentes y recuperaron tejido muscular y renal más sano.

Los expertos indicaron que el experimento demostró que el envejecimiento es un proceso que se puede revertir debido a que “nuestros cuerpos guardan una ‘copia de seguridad de nuestra juventud’”, indicó David Sinclair, autor principal del estudio, junto a otros expertos de la universidad de Harvard.

El médico explicó que para lograr revertir el envejecimiento utilizaron proteínas que lograron convertir una célula adulta en célula madre; es decir, consiguieron que las células viejas se transformaran en sus versiones jóvenes.

"Creemos que se trata de una pérdida de información, una pérdida de la capacidad de la célula para leer su ADN original, de modo que olvida cómo funcionar, del mismo modo en que se puede corromper el software en una computadora vieja. Yo lo llamo la teoría de la información del envejecimiento", indicó Sinclair.

Jae-Hyun Yang, otro de los científicos, indicó que el estudio podría transformar el envejecimiento y crear nuevos tratamientos para enfermedades relacionadas a este proceso.

¿Cómo se revierte el proceso de envejecimiento?

Sinclair comenzó con el estudio para el frenar el envejecimiento cuando era un estudiante de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde descubrió la existencia de genes para controlar el proceso

Añadió que aunque la investigación la realizó en ratones, el gen que controla el envejecimiento existe en todas las criaturas, por lo que también podría funcionar en humanos.

“Empezamos con ese ratón cuando yo tenía 39 años. Ahora tengo 53 años y hemos estado estudiando ese ratón desde entonces. Si la teoría del envejecimiento de la información fuera incorrecta, obtendríamos un ratón muerto, un ratón normal, un ratón envejecido o un ratón con cáncer”.

Además, también lograron que ratones jóvenes envejecieran, afectando los tejidos del cerebro, los ojos, músculos, la piel, y riñones de los roedores.