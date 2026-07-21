Segundo día de la semana: ¿Cómo cerró la BMV hoy? Cambios del 21 de julio 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presenta, en su segundo día de la semana, una serie de cambios al cierre de hoy 21 de julio de 2026. Aquí podrás saber cómo quedaron los mercados este día.

¿Qué cambios hubo en la BMV? Así cerró la jornada el 21 de julio 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se recuperó con 0.89% con 66,713.83 puntos al cierre de este 21 de julio de 2026.

Dólar hoy 21de julio de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de julio de 2026 en $16.30 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 21 de julio 2026: ¿qué pasó en la jornada?

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el martes, con el Nasdaq liderando las ganancias, ya que un fuerte repunte en las acciones de semiconductores ayudó a desviar la atención de las últimas hostilidades en Medio Oriente y las batallas arancelarias, mientras los inversores esperaban los principales informes de ganancias tecnológicas.

La recuperación de las acciones de semiconductores, recientemente castigadas, proporcionó un gran apoyo a los principales índices bursátiles estadounidenses y al índice de semiconductores de Filadelfia (.SOX)., finalizó con un repunte del 5,2%, su segundo avance consecutivo, después de haber terminado el viernes más de un 20% por debajo de su máximo histórico de finales de junio.



El promedio industrial Dow Jones (.DJI), subió 385.38 puntos, o un 0.74%, hasta los 52.224,64

El S&P 500 (.SPX) ganó 65.92 puntos, o 0.89%, hasta 7.509,20

Nasdaq Composite (.IXIC), ganó 329.13 puntos, o un 1.29%, hasta alcanzar los 25.837,21

Los inversores bursátiles parecieron restar importancia al anuncio del presidente Donald Trump el lunes de imponer aranceles del 50% a una amplia gama de importaciones procedentes de Canadá.

También hicieron caso omiso de la geopolítica, incluso cuando los precios del petróleo cerraron con un alza del 2% tras alcanzar máximos de cinco semanas. Esto ocurrió después de que dos petroleros que transportaban crudo saudí a Asia cambiaran de rumbo en el Mar Rojo, luego de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, amenazaran con imponer un bloqueo al transporte marítimo comercial en la zona. Trump afirmó que Estados Unidos respondería si los hutíes cumplían su amenaza.

Así cerró el petróleo hoy 21 de julio de 2026

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 2% el martes, alcanzando su nivel más alto en cinco semanas, ante la preocupación de que las interrupciones en el suministro de energía puedan empeorar en Oriente Medio debido a más ataques entre Estados Unidos e Irán y a la amenaza de un bloqueo naval a Arabia Saudí por parte de los hutíes de Yemen.

Los futuros del Brent subieron 1.79 dólares, o un 2.0%, para cerrar en 91.01 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate ganó 1.68 dólares, o un 2.0%, para cerrar en 84.91 dólares.

Con información de Reuters