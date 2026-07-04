Alerta para la capital: pronostican lluvia en todas las alcaldías de la CDMX

Si tienes planeado salir este viernes en la Ciudad de México (CDMX), será mejor que lleves paraguas o impermeable. De acuerdo con el prónostico meteorológico, se esperan lluvias en las 16 alcaldías, con precipitaciones que podrían variar de ligeras a fuertes en distintas zonas de la capital

Las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos del clima y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, afectaciones viales y reducción de la visibilidad.

Activan alertas por lluvias intensas en la CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México activaron las alertas amarilla y naranja por pronostico de lluvias fuertes a intensas en las 16 alcaldías de la capital.

La medida busca advertir a la población sobre las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas y el riesgo de afectaciones como encharcamientos, inundaciones, caída de ramas y árboles, así como posibles deslaves en zonas de ladera.

La alerta naranja, se activó en la alcaldía Cuajimalpa, con pronóstico de lluvias intensas, mientras que la alerta amarilla permanece vigente en el resto de la ciudad por luvias y chubascos que también podrían generar complicaciones.

