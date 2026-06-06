¡México bajo el paraguas! El temporal de lluvias seguirá durante todo el fin de semana; así el clima

Las lluvias no quieren soltar a México. Durante la noche de este viernes y gran parte del sábado, diversos sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos y dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico frente al Pacífico mexicano, mantendrán un temporal que dejará precipitaciones intensas. Conoce cuál será el clima en fin de semana.

Lista de estados afectados por el temporal de lluvias este fin de semana

Las lluvias se deben a la combinación de varios fenómenos meteorológicos que están aportando gran cantidad de humedad e inestabilidad a la atmósfera.

Entre ellos, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura y diversos canales de baja presión, lo que afectará gran parte de México:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Oaxaca (norte).

: Oaxaca (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

: Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

: San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur).

: Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche.

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche. Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

¿La ola de calor ya se fue? Temperaturas para el fin de semana

A pesar del temporal de lluvias, el ambiente continúa siendo caluroso en gran parte del país; la onda de calor seguirá afectando las siguientes zonas:

