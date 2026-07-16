Monzón mexicano dejará fuertes afectaciones en México; así el clima este jueves

El pronóstico del clima para este jueves 16 de julio estará afectado por el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos. Además, la onda tropical 19 sobre el sureste del país ocasionarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pero no te confies. A pesar del clima nublado y lluvioso, se espera un ambiente caluroso en el noreste, norte y occidente de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 45° C en el noreste de Baja California.

Estados afectados por el monzón mexicano

La semana continúa con lluvias intensas en gran parte del país; esto se debe a varios fenómenos ciclónicos que, al juntarse, dejan afectaciones climáticas como precipitaciones.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

: Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

: Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).

: Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Lista de temperaturas para México este jueves 16 de julio

Mientras que el ambiente caluroso va a marcar más de la mitad de México, con temperaturas máximas de 45° C afectando principalmente el noreste como Baja California y Sonora.

