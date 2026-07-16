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Monzón mexicano dejará fuertes afectaciones en México; así el clima este jueves

El monzón mexicano y la onda tropical 19 dejarán lluvias intensas con posible caída de granizo en gran parte de México. Consulta el clima y las zonas afectadas.

Clima en México afectado por el monzón mexicano hoy jueves 16 de julio 2026
Clima en México afectado por el monzón mexicano hoy jueves 16 de julio 2026|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

El pronóstico del clima para este jueves 16 de julio estará afectado por el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos. Además, la onda tropical 19 sobre el sureste del país ocasionarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pero no te confies. A pesar del clima nublado y lluvioso, se espera un ambiente caluroso en el noreste, norte y occidente de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 45° C en el noreste de Baja California.

Estados afectados por el monzón mexicano

La semana continúa con lluvias intensas en gran parte del país; esto se debe a varios fenómenos ciclónicos que, al juntarse, dejan afectaciones climáticas como precipitaciones.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Lista de temperaturas para México este jueves 16 de julio

Mientras que el ambiente caluroso va a marcar más de la mitad de México, con temperaturas máximas de 45° C afectando principalmente el noreste como Baja California y Sonora.

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
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