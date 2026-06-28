Onda tropical 12 llega con fuerza; así el clima en México

Este domingo 28 de junio, estará marcado por condiciones atmosféricas inestables en gran parte de México, debido a la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos, y el paso de las ondas tropicales 12 y 13. Lluvias y fuertes marcarán el clima.

¿Dónde lloverá este domingo en México?

Una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, además de la onda tropical núm. 12 sobre el occidente mexicano, generarán lluvias fuertes en el occidente, centro y sur del país.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (oeste).

: Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Guanajuato (centro y este), Estado de México (norte, centro y oeste) y Morelos.

: Guanajuato (centro y este), Estado de México (norte, centro y oeste) y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua (centro y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sureste), Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo (oeste, suroeste y sureste), Ciudad de México, Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Veracruz (norte), Chiapas (sur) y Yucatán (sur).

: Chihuahua (centro y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sureste), Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo (oeste, suroeste y sureste), Ciudad de México, Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Veracruz (norte), Chiapas (sur) y Yucatán (sur). Intervalos de chubascos : Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Quintana Roo.

: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Tabasco

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 40 km/h en zonas del centro del país. Además de #Lluvias dispersas en el #EdoMéx y sin #Lluvias en la #CDMX.

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Estados afectados por la onda de calor

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (este), Sinaloa (norte) y Oaxaca (sureste).

: Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (este), Sinaloa (norte) y Oaxaca (sureste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Puebla (suroeste) y Morelos.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



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¿Cuál será el clima en la CDMX este domingo 28 de junio?

De acuerdo con el mapa meteorológico para las alcaldías de la Ciudad de México (CMDX), se espera un día con lluvias y tormentas eléctricas generalizadas en toda la capital. Es recomendable salir con paraguas.



Zonas más cálidas (máx. 25 °C): Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, estas demarcaciones alcanzarán temperaturas máximas de 25 °C con mínimas que estarán entre los 13 °C y 14 °C.

Zonas más frescas (máx. 23 °C - 24 °C): Las áreas con mayor altitud como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, registrarán un ambiente fresco; sus máximas estarán entre los 23 °C y los 24 °C. Para la madrugada se esperan temperaturas de 9 °C y 11 °C.