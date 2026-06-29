¿Vas a salir este lunes? El clima podría sorprenderte con tormentas y temperaturas de hasta 45 °C

La semana comenzará con un clima complicado en gran parte del país. Mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones y deslaves, otras regiones seguirán bajo un ambiente muy caluroso con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distintos sistemas atmosféricos continuarán favoreciendo condiciones de inestabilidad, por lo que se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso caída de granizo en diversas entidades.

Lluvias en México continuarán con riesgo de inundaciones

Las precipitaciones más importantes para este lunes se concentrarán en el sur y occidente del territorio nacional. Guerrero será el estado con mayor acumulado de lluvia, donde se pronostican precipitaciones intensas de hasta 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Oaxaca, mientras que entidades como Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas registrarán lluvias fuertes durante la tarde y noche.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y un incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua durante las tormentas.

Además de las lluvias, algunas regiones del norte y sureste del país presentarán rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, suficientes para derribar ramas, árboles o anuncios publicitarios.

Se pronostican #Lluvias con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 50 a 60 km/h en la #PenínsulaDeYucatán. Además de oleaje elevado en zonas costeras. Revisa más detalles y comparte. ⤵️ pic.twitter.com/OGlvZrLx7Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Altas temperaturas no darán tregua en varios estados

Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor seguirá siendo protagonista en el norte y las costas mexicanas.

El pronóstico indica temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Sonora, Chihuahua y el sur de Baja California Sur.

En tanto, estados como Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Clima en CDMX y Estado de México hoy 29 de junio

Para el Valle de México también se espera una jornada con cambios importantes en las condiciones del tiempo.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco con presencia de bruma y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de tormentas.

En la Ciudad de México se pronostican chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que en el Estado de México las precipitaciones podrían alcanzar intensidad muy fuerte, principalmente en las zonas norte y suroeste de la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados como mínima y de 23 a 25 grados como máxima en la capital del país. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y considerar posibles afectaciones en vialidades durante la tarde y noche.