¿En qué estados lloverá más? Se anticipa mal clima, tormentas y posibles inundaciones HOY 19 de julio

Las lluvias continuarán siendo protagonistas del clima en gran parte de México durante este domingo 19 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos mantendrán condiciones para tormentas de distinta intensidad en buena parte del territorio nacional, mientras que en el noroeste persistirá el ambiente caluroso con temperaturas extremas.

Además de las precipitaciones, las autoridades advierten que algunas tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y afectaciones por la caída de árboles o anuncios.

¿Dónde lloverá con más fuerza este domingo?

Las entidades con el pronóstico de lluvias más intensas serán Sonora, Chihuahua y Sinaloa, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en zonas del este, sureste, oeste y suroeste de esos estados.

También se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Durango, mientras que habrá lluvias fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, el SMN prevé intervalos de chubascos en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Las autoridades recordaron que las lluvias fuertes e intensas pueden provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, además de encharcamientos e inundaciones en áreas urbanas.

Así será el clima en la Ciudad de México y el Estado de México

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y durante la tarde se desarrollarán lluvias en gran parte de la región.

En la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos, mientras que en el Estado de México habrá chubascos con lluvias fuertes, especialmente en las zonas centro, norte y oeste.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas e incluso caída de granizo. Además, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, la capital del país tendrá una mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados, mientras que en Toluca el termómetro oscilará entre 9 y 11 grados por la mañana y 21 a 23 grados por la tarde.

El calor no da tregua en el norte del país

Aunque gran parte del territorio registrará lluvias, el calor continuará siendo intenso en varios estados del norte y noroeste.

El pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, mientras que Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados.

Asimismo, entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán máximas de entre 35 y 40 grados.

También habrá viento fuerte y un ciclón tropical en vigilancia

El SMN informó que se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estados del norte y noroeste, mientras que en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y la Península de Yucatán podrían presentarse rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En las costas del Pacífico también persistirá el oleaje elevado, con alturas de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y de hasta 2 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

